Vrouw Netanyahu moet dure maaltijden op kosten van de staat terugbetalen

12 juni 2019

17u06

Bron: Belga 0 Sara Netanyahu, de echtgenote van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, bestelde tussen 2010 en 2013 honderden maaltijden in dure restaurants op kosten van de staat. De rechtbank heeft nu beslist dat ze een deel moet terugbetalen.

Zo’n 14.000 euro moet de echtgenote aan de staat terugbetalen. Daarover heeft ze een minnelijke schikking getroffen met het Openbaar Ministerie. Dat heeft de rechtbank in Jeruzalem woensdag bevestigd. Volgens een klacht had ze opzettelijk gebruik gemaakt van de onwetendheid van het kantoor van haar man. Netanyahu stond oorspronkelijk terecht wegens fraude en ontrouw.

De 60-jarige vrouw werd ervan beschuldigd samen met een medewerker tussen 2010 en 2013 honderden maaltijden in de betere restaurants te hebben besteld, hoewel het gezin een kok in dienst had. Ze bestelde eten voor een bedrag van 43.000 euro, aanvankelijk was er zelfs sprake van 83.000 euro. Het geld daarvoor kreeg ze van het kantoor van de premier. Die wist niet dat een kok voor het gezin werkte op staatskosten. De eveneens aangeklaagde medewerker was verantwoordelijk voor het beheer van de ministeriële residentie.

Maaltijden ‘tegen de wil’ besteld

Sara Netanyahu had herhaaldelijk beweerd onschuldig te zijn. Haar advocaten stelden dat de maaltijden ‘tegen de wil van Sara Netanyahu’ waren besteld door een andere werknemer, de gewezen conciërge en de huidige hoofdgetuige Meni Naftali. Chef-koks waren alleen werkzaam bij officiële gelegenheden en niet voor privémaaltijden in het kantoor van de premier, klonk het.

De Israëlische staatscontroleur had begin 2015 al een zeer kritisch rapport gepubliceerd over de hoge uitgaven in het huishouden van de regeringsleider. De procureur-generaal had ook tegen de premier in drie gevallen een klacht wegens corruptie aanbevolen.