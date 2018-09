Vrouw neemt het op voor huilende jongen (11) en countert begeleidster die vindt dat hij zich moet vermannen. Internet is vol bewondering KVDS

08 september 2018

00u02 1 Een Amerikaanse vrouw die het opnam voor een jongen (11) die bloed moest laten afnemen en huilde omdat hij bang was, krijgt veel lof op het internet. De begeleider van het kind gaf hem een uitbrander en beval hem om zich te vermannen, maar daar was Lyra Balearica niet mee akkoord.

De vrouw deed haar verhaal in een Facebookpost en die werd in twee weken tijd al meer dan 115.000 keer gedeeld en 130.000 keer geliket. (lees hieronder verder)

“De jongen huilde een klein beetje”, vertelt ze. “Het was niet dat hij gilde of hysterisch was, het waren alleen een paar nerveuze tranen. Zijn begeleidster bleef maar inpraten op hem en zeggen dat hij zich moest ‘vermannen’ en dat hij zich niet moest gedragen ‘als een mietje’. Vervolgens dreigde ze ermee om een video te maken van zijn gehuil en die te tonen aan al zijn vrienden. Daardoor begon hij nog harder te huilen. Ik wees de vrouw er echter op dat het maken van foto’s en opnames in onze lokalen verboden is, waarna ze plots tegen míj uitviel ‘omdat ik de grap verpestte’.”





Toen de begeleidster even naar het toilet was, zag Lyra haar kans. “Ik vertelde de jongen dat het oké was dat hij zijn emoties toonde en dat ook volwassen mannen bang kunnen zijn voor naalden”, vertelt ze. “Dat iedereen wel érgens bang voor is en dat hij dapper was dat hij toch doorging ondanks zijn schrik.”

Haar boodschap was duidelijk. “Stop. Met. Jongens. Te. Zeggen. Dat. Ze. Niet. Echt. Jongens. Zijn. Als ze emoties laten zien”, schreef ze. “Weet je waarom vrouwen bang moeten zijn voor gewelddadige mannen? Omdat die door zulk gedrag van alles onderdrukken. Wenen maakt je niet zwak. Angst maakt je niet zwak. Maar een kind erom uitschelden maakt je zwak als volwassene.”

Bewondering

Haar post kon op flink wat bewondering rekenen. “Ik ben zo blij dat je even de tijd hebt genomen om hem dat te zeggen”, klinkt het in een van de reacties, en ook: “Bedankt dat je met die jongen hebt gepraat. Ik word er ook niet goed van dat jongens zoiets aangeleerd krijgen. Je bent vast de enige die al eens zoiets tegen hem gezegd heeft. Ik hoop echt dat hij je woorden ter harte heeft genomen.”