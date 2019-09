Vrouw neemt 97 dakloze honden in huis om diertjes te redden van orkaan Dorian ttr

03 september 2019

10u56

Toen Chella Phillips hoorde over de naderende orkaan Dorian, besliste ze om 97 dakloze honden in haar huis op de Bahama's onder te brengen. Ze deelde foto's van de diertjes op haar Facebookpagina, waar ze niets dan lovende woorden krijgt.

In het huis van Chella Phillips, die de dierenorganisatie The Voiceless Dogs of Nassau oprichtte, lopen momenteel 97 honden rond. “Het is krankzinnig sinds afgelopen nacht. Overal liggen uitwerpselen, maar mijn bed blijft gelukkig gespaard. Geen enkele hond durft erop te springen”, klinkt het.

De vrouw redde naar eigen zeggen de afgelopen vier jaar ongeveer duizend dakloze honden. “Elk eiland heeft een overvloed aan dakloze honden. Mijn hart breekt als ik honden zie die geen plek hebben om zich te verbergen”, vertelt Chella. In een interview met nieuwszender WFTS getuigt ze dat de stroom in haar huis intussen is uitgevallen en er een kleine hoeveelheid water is binnengedrongen. “Maar de honden en ik zijn veilig”.

Orkaan Dorian liet een spoor van vernieling achter in het noorden van de Bahama’s. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven. Zeker twintig anderen raakten gewond. Intussen is Dorian afgezwakt tot een orkaan van categorie drie, maar de autoriteiten waarschuwen dat er nog steeds windsnelheden van meer dan 220 kilometer per uur zijn. Volgens de verwachtingen zal Dorian naar het noorden trekken langs de kust van Florida.

