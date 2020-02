Vrouw na 3 jaar herenigd met haar hond nadat ze dier herkende op bierblikje ttr

07 februari 2020

20u43

Bron: Washington Post 1 Monica Mathias verloor drie jaar geleden haar hondje Hazel. Dag in dag uit zocht de Amerikaanse vrouw naar haar vermiste viervoeter. De gedachte dat ze Hazel op een dag opnieuw in haar armen zou kunnen sluiten, werd almaar kleiner. Tot ze eind januari plots een foto van Hazel op een bierblikje zag. “Ik dacht, dat is mijn hond!”

Monica Mathias verloor in 2017 haar hondje Hazel. “Ze zat buiten aan de lijn. Toen ik haar naar binnen wilde halen, was ze weg”, vertelt de vrouw aan Amerikaanse media. Enkele maanden later verhuisde ze van de Amerikaanse staat Iowa naar Minnesota, zo’n 400 kilometer verderop. Monica dacht dat ze haar vermiste hond nooit meer terug zou zien, maar in januari veranderde alles.

“Ik was aan het scrollen op sociale media en kwam foto’s van adoptiehonden op bierblikjes tegen”, zegt Monica aan Amerikaanse media. Op een van die foto’s stond een bruine terriër mix afgebeeld met de naam Day Day. “Die lijkt op mijn hond, dacht ik. Meer nog, ik was er op een gegeven moment van overtuigd dat het om mijn hond ging”, gaat Monica verder. De vrouw stelde vast dat het bericht van een bierbrouwerij uit Florida was.

De afgebeelde adoptiehond verbleef volgens de bierbrouwerij in een dierenopvang in Florida. Toen Monica contact opnam met de dierenopvang, kreeg ze te horen dat ze de hond niet zomaar aan haar konden geven. “Ze wilden bewijzen zien dat het effectief Hazel was. Foto’s, papieren, ... ik zocht alles bij elkaar waarmee ik kon bewijzen dat het om Hazel ging.” Uiteindelijk gaven de chip en foto’s van Hazel als puppy uitsluitsel.

Zelf kan Monica nog altijd niet geloven dat ze Hazel teruggevonden heeft. Na drie jaar is de vrouw opnieuw herenigd met haar hond. “Ik stond versteld, moest huilen. Ik was een compleet emotioneel wrak”, luidt het.