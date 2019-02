Vrouw moet niezen en rijdt woonkamer van huis binnen HA

28 februari 2019

09u17

Bron: ANP, DPA 0 Een 63-jarige vrouw is in Duitsland een huis binnengereden doordat ze een niesbui had en de controle over het stuur verloor. De bestuurster en een passagier raakten lichtgewond, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde in de stad Osnabrück, in het noordwesten van Duitsland. De vrouw kreeg een niesbui, verloor de controle over het stuur, reed door de voortuin van het huis en kwam in de woonkamer van het huis tot stilstand.



Of er op dat moment mensen thuis waren, is niet duidelijk. Nadat het voertuig uit het huis was getakeld, stutte de brandweer de muren.

Even gevaarlijk als dronken rijden

Rijden met een zware verkoudheid of griep kan even gevaarlijk zijn als het stuur nemen met een glaasje te veel op, zo blijkt uit Brits onderzoek uit 2009. Eén op tien ongelukken in Groot-Brittannië kan toegeschreven worden aan een verkoudheid.



Door te niezen worden de ogen haast automatisch gesloten waardoor ettelijke meters niet aandachtig worden afgelegd.