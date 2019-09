Vrouw met mysterieuze migraine blijkt kogel in hoofd te hebben. Spoor leidt naar haar vriend KVDS

28 september 2019

21u31

Bron: The Washington Post, Oxygen.com 2 Buitenland In de Verenigde Staten vond deze week een opmerkelijk proces plaats. Alles begon met een vrouw die wekenlang te kampen had met een mysterieuze migraine. Artsen ontdekten tot ieders verbazing – inclusief die van de vrouw zelf – dat er een kogel in haar hoofd zat. Toen speurders probeerden te achterhalen hoe die daar terecht was gekomen, leidde het spoor naar haar vriend.

Nicole Gordon (42) uit Atlanta liep al een maand rond met aanhoudende hoofdpijn, toen een vriendin haar in juni 2017 meetroonde naar het ziekenhuis. Gordon had ook problemen met haar geheugen en moeilijkheden bij het praten en dat vond haar vriendin niet normaal.

Scan

Dokters van het Atlanta Medical Center namen een scan van haar hersenen en ontdekten tot hun verbazing dat er een kogel onderaan haar schedel zat. De politie werd erbij gehaald en toen speurders Gordon vroegen hoe de kogel daar gekomen was, vertelde ze dat ze geen flauw idee had. Ze kon zich helemaal niet herinneren dat ze beschoten was.





Wat ze zich wél herinnerde, was een ruzie met haar vriend (39) een maand eerder. Precies rond het moment dat de mysterieuze hoofdpijn was begonnen. Gordon vertelde dat ze toen samen in haar wagen hadden gezeten en dat het raampje aan de bestuurderskant plots gebroken was. De scherven waren op haar gezicht terechtgekomen en ze was bewusteloos geraakt.

Toen ze even later bijkwam, bleek ze zich in de wagen van haar vriend te bevinden. Hij nam haar mee naar het huis van zijn moeder, waar ze een wonde boven haar linkeroog verzorgden.

Toen speurders haar vriend Jerrontae Cain aan de tand voelden, vertelde die dat de hoofdwonde van Gordon veroorzaakt was door een auto-ongeval. Haar wagen zou tegen een boom gereden zijn en het raampje aan de bestuurderskant zou daarbij gebroken zijn.

Verwondingen

Het verdere onderzoek van de politie sprak dat verhaal echter tegen. De verwondingen van de vrouw kwamen volgens dokters overeen met een schotwonde. En de speurders ontdekten dat haar wapen verdwenen was rond het moment van het incident. Cain wist waar ze het bewaarde. (lees hieronder verder)

Toen de politie een aanhoudingsbevel voor de man uitschreef, ging hij ervandoor. Pas in januari van dit jaar werd hij gelokaliseerd. Twee uur lang verschanste hij zich op de zolder van een huis, maar de autoriteiten konden hem uiteindelijk toch overmeesteren.

Meer dan twee jaar na de feiten hoorde een jury wat er de dag van de ruzie écht gebeurde. Gordon was niet geraakt door rondvliegend glas, maar door een kogel uit een wapen dat Cain afvuurde.

Kneuzingen

Volgens vrienden van Gordon mishandelde haar (intussen ex-)vriend haar regelmatig. Ze zagen haar meer dan eens met kneuzingen op haar lichaam en blauwe ogen.

Deze week vond de jury Cain onder meer schuldig aan mishandeling met een dodelijk wapen en verboden wapenbezit. De man had al een lang strafblad – hij was al 13 keer eerder opgepakt – en kreeg nu 25 jaar cel plus 5 jaar probatie. Hij moet ook nog terechtstaan voor een inbraak.

Gordon is intussen hersteld, maar de kogel zit nog altijd in haar hoofd. Volgens de artsen zou elke poging om die te verwijderen dodelijk kunnen aflopen.