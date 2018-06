Vrouw met ‘gebakken rijstbacterie’ eist miljoen dollar van restaurant Arne Adriaenssens

29 juni 2018

14u54

Bron: Dallas News 0 Een vrouw uit Texas eist één miljoen dollar van een Aziatisch restaurant nadat ze besmet raakte met de 'gebakken rijstbacterie'. Haar revalidatie duurde drie maanden.

Wanneer de Texaanse Germain Mobley in 2016 ging lunchen met een vriendin had ze nooit verwacht dat het haar leven zo overhoop zou gooien. Het duo trok naar Asian King, een buffetrestaurant in het nabijgelegen Waxahachie.

Thuisgekomen na een geslaagde maaltijd kreeg de zestigjarige vrouw voor het eerst klachten. Ze begon te braken, maar besloot er niets achter te zoeken. Toen ze de volgende ochtend wakker werd met ademhalingsproblemen repte ze zich naar de spoedafdeling. Hier zou ze acht dagen blijven waarvan twee aan de beademing.

De boosdoener was bacillus cereus. Een bacterie die in de volksmond de gebakken rijstbacterie wordt genoemd. Het beestje is te vinden in gerechten die lange tijd op kamertemperatuur staan. Het veroorzaakt krampen, braakneigingen en diarree. De symptomen verdwijnen meestal spontaan na een dag of twee.

3 maanden revalideren

Maar niet bij Mobley, die voordien al medische problemen had . Na acht dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, bracht de vrouw nog drie maanden in een revalidatiecentrum door. Het kostenplaatje van heel de behandeling: meer dan honderdduizend dollar.

De vrouw besloot het hier niet bij te laten en nam advocate Kathryn Knotts onder de arm. “Noch ik noch mijn cliënt hadden voordien van de bacterie gehoord”, vertelt Knotts tegen Dallas News. “Mijn cliënt wist niet welke stappen ze kon ondernemen, maar ze wilde verzekeren dat dit niemand anders meer zou overkomen.”

Huanan Ye, eigenaar van Asian King, liet weten niet onder de indruk te zijn van de beschuldigingen. Volgens hem heeft Mobley er geen bewijs.