Vrouw met coronavirus sterft tijdens bevalling: “Hoe oneerlijk is dit?” SVM

07 april 2020

11u37

Bron: The Sun 100 Grote verslagenheid bij het personeel van het Whittington Hospital in de Londense wijk Archway: een vrouw die het coronavirus opgelopen had, is gestorven terwijl ze aan het bevallen was. De baby heeft het wel overleefd.



Het is voorlopig niet geweten of het slachtoffer onderliggende gezondheidsproblemen had. Een onderzoek rond de omstandigheden van haar dood moet daarover meer duidelijkheid brengen.

“Er is natuurlijk veel leed op onze afdeling, maar deze tragedie heeft de verpleegsters helemaal onderuit gehaald. Er werden heel wat traantjes gelaten”, aldus een ziekenhuisbron. “Er heerst ook heel wat ongeloof. Hoe oneerlijk is dit nu? De enige troost is dat het kind het wel overleefd heeft. Covid-19 wordt gezien als een mogelijke oorzaak van het overlijden. De autopsie zal daarover uitsluitsel brengen.”

Vorige maand werd in het Verenigd Koninkrijk ook een baby geboren met het coronavirus. Pas na de bevalling kwam aan het licht dat de moeder al besmet was. Zij werd naar een ander ziekenhuis overgebracht. Voorlopig is nog steeds niet duidelijk of de baby al besmet raakte in de baarmoeder of tijdens de geboorte.

