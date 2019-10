Vrouw met baby in haar armen gevonden op bodem van Middellandse Zee na scheepsramp in Lampedusa AW

17 oktober 2019

09u14

Bron: The Guardian 10 Vorige week kapseisde een bootje nabij het Italiaanse eiland Lampedusa. Aan boord ongeveer vijftig vluchtelingen waarvan er dertien stierven. Een week na de scheepsramp heeft de Italiaanse kustwacht tot haar verbijstering nog eens twaalf lichamen gevonden waaronder een moeder die stierf in een innige omhelzing met haar baby van acht maanden oud.

Vorige week werden reeds dertien lichamen – allemaal jonge vrouwen - geborgen, er werden ook 22 personen gered door de Italiaanse kustwacht. Vervolgens zonk het bootje, zo’n zestig meter diep. Al snel vertelden de overlevenden dat er in totaal zo’n 52 personen met het bootje meevoeren waardoor de kustwacht bleef zoeken naar de vermiste opvarenden.

Het duurde tot dinsdag voor de duikers om het bootje te lokaliseren. Waarna ze gisteren tot hun ontzetting nog eens twaalf lichamen op de bodem van de Middellandse Zee telden. Onder de slachtoffers ook een jonge vrouw met een baby in haar armen. Het kind was naar schatting slechts acht maanden oud. Waarschijnlijk hebben de duikers nog drie dagen de tijd nodig om alle lichamen naar de oppervlakte te brengen.

Reden van kapseizen

Waarom het bootje kapseisde is nog niet helemaal duidelijk. Een reconstructie schat dat alle opvarenden naar dezelfde kant bewogen zodra een reddingsschip naderde waardoor hun bootje water schepte en omkantelde.

Een van de jonge mannen aan boord van het bootje getuigde hoe een kindje zijn been stevig vastgreep, in een poging zichzelf te redden. De man moest het kind even loslaten om zichzelf te bevrijden uit het zinkend bootje waarna hij het niet meer vond. Later bleek het een van de slachtoffertjes te zijn.

Ruim 1.000 doden

Volgens de overlevenden is de groep vertrokken vanuit Libië met aan boord vooral West-Afrikanen. Daarna heeft het bootje halt gehouden in Tunesië waar nog eens dertien jonge Tunesiërs aan boord zijn gegaan alvorens koers te zetten naar het Siciliaanse eiland Lampedusa.

Bij het oversteken van de Middellandse Zee zijn dit jaar al ruim duizend mensen omgekomen, aldus een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.