Vrouw met 581 (!) fardes sigaretten in haar koffers opgepakt in luchthaven Parijs kg

12 oktober 2018

19u21

Bron: Belga 0 De Franse douane heeft eind september op de luchthaven van Parijs-Roissy een passagier opgepakt die 581 fardes sigaretten in haar koffers had. Het gaat om één van de grootste vangsten van dit jaar. Dat meldt de Franse douane eerder vandaag.

De vrouwelijke passagier zat op de vlucht van de Malinese hoofdstad Bamako naar Parijs. Ze had acht koffers bij en daarin vond de douane 581 fardes sigaretten, of 116 kilogram tabak, met een totale waarde van 46.400 euro. Passagiers die vanuit een land buiten de Europese Unie in Frankrijk arriveren, mogen maximum één farde sigaretten meenemen.

Paar honderd euro

De vrouw verklaarde aan de douane dat ze op de luchthaven van Bamako benaderd was door iemand met de vraag of ze geen sigaretten wou meesmokkelen naar Frankrijk. Volgens haar verklaringen kreeg ze enkele honderden euro's om de rookwaren aan een kompaan over te leveren in de aankomsthal van de luchthaven.



Volgens de douane van Parijs-Roissy gaat het om één van de grootste vangsten van sigaretten in 2018 in de luchthaven. In 2017 nam de douane in Parijs-Roissy liefst 23,6 ton tabak in beslag. De helft daarvan werd ontdekt bij passagiers of in hun koffers.