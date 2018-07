Vrouw Maxamillian kan na zware bevalling geen borstvoeding geven. Hij besluit in te springen en iedereen kijkt ogen uit KVDS

03 juli 2018

22u06

Bron: WBAY, CBS News 773 Een Amerikaanse vader gaat het internet rond nadat hij foto’s postte van zichzelf terwijl hij zijn pasgeboren dochtertje de borst geeft. Maxamillian Neubauer besloot de taak op zich te nemen omdat zijn vrouw April het zelf niet kon door de zware bevalling die ze net had doorstaan.

De zwangerschap van April was eigenlijk al een wonder op zich. De vrouw lijdt aan een hormonale aandoening - polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) - waarbij haar eicellen niet of niet regelmatig groeien, met een verminderde vruchtbaarheid tot gevolg. Ze dacht dat ze nooit het leven zou schenken aan een kindje, maar het gebeurde toch.

Spoedkeizersnede

Tijdens de bevalling ging het echter mis. De vrouw uit Wisconsin moest een spoedkeizersnede ondergaan en had verscheidene toevallen tijdens de procedure. Meteen na de geboorte van Rosalia werd ze naar de afdeling intensieve zorgen gebracht om op krachten te komen. Daardoor kon ze haar dochtertje echter geen borstvoeding geven. Maar haar echtgenoot wel. En dat dankzij een clever systeem dat verpleegster Cybil Martin-Dennehy voorstelde. (lees hieronder verder)

Dat bestond uit een valse tepel, een voedingssonde, een spuit en babyvoeding. “Het wordt al langer gebruikt door adoptiemoeders, moeders van wie de baby extra voeding nodig heeft of moeders met platte of omgekeerde tepels”, vertelt ze aan nieuwszender CBS News. “Het was evenwel de eerste keer dat ik een vader kon overhalen om het systeem te gebruiken.”

Maxamillian hoefde er niet lang over na te denken. “Ik zei: ‘Wel, ik heb mijn shirt al uitgetrokken en ik ben bereid om zo goed als alles eens te proberen.’ Iedereen was erg opgewonden en we besloten ervoor te gaan”, vertelt hij. (lees hieronder verder)

Martin-Dennehy sloot de man aan op de voedingsmodule en legde Rosalia aan. Het meisje klampte zich meteen vast en genoot van haar eerste maaltijd aan de borst van haar vader, net onder zijn tatoeage ‘mama’.

Het gezin postte foto’s van de borstvoeding op Facebook en daar kregen ze in een week tijd bijna 50.000 likes en meer dan 30.000 shares van vertederde gebruikers. Het verhaal werd ook overgenomen door heel wat Amerikaanse media. (lees hieronder verder)

Martin-Dennehy hoopt dat het idee van een man die borstvoeding geeft op deze manier een beetje meer aanvaard wordt. “Hij sprong in zonder te aarzelen”, zegt de verpleegster nog. “Hij was erg blij dat hij hun geboorteplan - met zo snel mogelijk huid-op-huidcontact en borstvoeding - toch nog in vervulling kon laten gaan toen niet alles liep zoals gehoopt. Ik hou van mijn job en ik ben gepassioneerd door borstvoeding. Ik hoop dat andere mensen in de gezondheidszorg hierdoor het belang van de rol van de vader in borstvoeding wat meer erkennen.”

April hoopt de borstvoeding evenwel snel te kunnen overnemen van haar man. Maxamillian bedacht intussen wel al een naam voor het toestel: moob, een samentrekking van ‘man’ en ‘boob’.