Vrouw loopt tot twee keer toe Nederlandse snelweg over voor benzine terwijl kindjes in auto wachten KVDS

15 juli 2019

10u48

Bron: ANP, Twitter, RTV Rijnmond 0 Een vrouw die benzine nodig had, is gisteravond tot twee keer toe de A15 bij het Nederlandse Rhoon overgerend. Dat meldt de nieuwssite RTV Rijnmond. Haar wagen, waarin drie kleine kinderen zaten en die geen kinderslot had, had ze even daarvoor op de pechstrook geparkeerd.

“Dit is de meest idiote actie die ik ooit zag”, aldus berger Arjan Verhoeven, die vrijwilliger is bij de stichting Ambulance Wens. “Mijn collega spotte de auto met alleen de kinderen erin en ik reed vlak achter hem en kon meteen stoppen. Hij belde met de centrale en liet een rijstrook afsluiten. Alleen toen kwam de moeder… gewoon tussen de auto’s overgestoken. OMG”

Gevaar

Op gevaar van eigen leven rende de man daarop de snelweg op, zo schrijft RTV Rijnmond, om het aankomende verkeer te waarschuwen. Een aantal bestuurders moest vol in de remmen om een aanrijding met de vrouw te vermijden.





De snelweg telt er drie rijstroken in elke richting, wat maakt dat de moeder in totaal zes rijstroken overstak. “Je liet je drie kleine kindjes alleen”, zegt de man boos op Twitter. “Wat als je werd aangereden? Gelukkig kon ik iedereen laten afremmen, want je stak ineens over. Zo eng. De politie en Rijkswaterstaat hebben nog iets voor je!” (lees hieronder verder)

Dom!

6(X2) rijstroken stak je over met een kan benzine.

Je liet je 3kleine kindjes alleen!

Je wilde ze niet alleen laten?Wat als je werd aangereden?

Gelukkig kon ik iedereen laten afremmen want je stak ineens over. Zo eng☹️ #politie en #rijkswaterstaat hebben nog iets voor je! pic.twitter.com/z3BIH27Fno Arjan Verhoeven(@ arjanverho_even) link

In de auto zaten volgens de man twee kinderen van 4 of 5 jaar. Het derde kind was volgens hem ‘Maxi-Cosi-klein’. Op de auto zat geen kinderslot.

Uiteindelijk werd de wagen naar het benzinestation gesleept. Toen de tank weer vol was, vervolgde de vrouw gewoon haar weg. Volgens RTV Rijnmond weet Verhoeven niet of ze een boete heeft gekregen, maar werd er wel een melding gemaakt van de feiten.