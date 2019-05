Vrouw loopt hersenschade op na aanval van vogel in Disney World ses

29 mei 2019

17u23

Bron: The Independent 0 Verschillende hersenletsels. Dat heeft een Amerikaanse vrouw overgehouden aan een uitstapje naar Disney World in mei 2017. Een vogel in broedseizoen zou haar hebben aangevallen. De vrouw vindt dat het park steken heeft laten vallen en trekt naar de rechtbank.

Twee jaar na datum kampt de 30-jarige Lisa Dixon nog steeds met met een nekhernia en is de hersenschade nog steeds niet verdwenen. Volgens de advocaat van de vrouw is de kracht waarmee de vogel sloeg vergelijkbaar met in het gezicht geraakt worden door een rake tennisbal. Hij beschuldigt het pretpark ervan de bezoekers niet goed te waarschuwen voor het gevaar van broedende vogels. Daarom vraagt hij een compensatie van 15.000 dollar (13.450 euro) voor zijn cliënte.

Het incident gebeurde terwijl Lisa over de dijk wandelde, waar bezoekers de boot kunnen nemen naar een ander deel van het immense park. In juni 2016, eveneens in het broedseizoen een jaar eerder, stierf Lane Graves nadat hij werd gegrepen door een alligator aan de oever van de Seven Seas Lagoon in Disney World. De 2-jarige jongen was er op vakantie met zijn ouders.

Disney onthoudt zich voorlopig van commentaar.