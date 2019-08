Vrouw lanceert rechtszaak tegen Epsteins nalatenschap en medeplichtigen tvc

14 augustus 2019

22u37

Bron: Belga 2 Vier dagen nadat Jeffrey Epstein dood in zijn New Yorkse cel werd gevonden, spant een vrouw die zegt door hem verkracht te zijn een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap, zijn vriendin Ghislaine Maxwell en drie huishoudelijke medewerksters van wie de identiteit niet bekend werd gemaakt.

De 32-jarige Jennifer Araoz zegt dat ze meerdere keren verkracht werd door Epstein, toen ze 14 en 15 jaar was, en dat de vrouwen de verkrachtingen mogelijk maakten. Ze is de eerste persoon die een klacht indient in het kader van de 'Child Victims Act', die woensdag in New York van kracht werd. Door die wet kunnen slachtoffers van kindermisbruik de komende 12 maanden een rechtszaak aanspannen, ongeacht wanneer de feiten zich afspeelden.

Araoz legde haar beslissing om een klacht in te dienen woensdag uit in een opiniestuk in The New York Times. "Ik wil dat mijn verhaal Epstein ter verantwoording roept en ook zijn ronselaars, de werknemers op zijn loonlijst die wisten wat hij deed en de prominente mensen om hem heen die hielpen zijn systeem van sekshandel te verbergen en in stand te houden", klonk het daarin.