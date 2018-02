Vrouw laat pasgeboren baby op luchthaven achter met hartverscheurende brief TTR

09 februari 2018

17u19

Bron: abc news, The Washington Post 398 Een pasgeboren baby is achtergelaten door zijn moeder op de luchthaven van Tucson, Arizona. De Amerikaanse autoriteiten zijn momenteel op zoek naar de vrouw, die een briefje met een hartverscheurende boodschap achterliet bij haar boreling.

Toen een nietsvermoedend personeelslid van de luchthaven een huilende baby in het damestoilet vond, sloeg ze meteen alarm. Uit een handgeschreven brief bleek dat de moeder haar kind had achtergelaten. “Alsjeblieft help me. Mijn mama wist niet dat ze zwanger was. Ze kan niet voor mij zorgen. Geef me alsjeblieft aan de hulpdiensten, die een warme thuis voor me kunnen vinden”, staat op het papier te lezen. “Ik weet wat het beste is voor hem en dat ben ik alleszins niet. Het spijt me”, sluit de moeder haar boodschap af. (Lees verder onder de foto.)

De politie bekeek de camerabeelden waarop te zien was hoe een vrouw met een baby het vliegtuig verliet en het damestoilet binnenwandelde. Niet veel later liep ze naar buiten zonder het jongetje in haar armen. De speurders geloven dat de vrouw enkele uren ervoor het kind ter wereld bracht. In de vuilbakken van het toilet vonden ze immers een kanten onderbroek en een zwarte broek met bloedvlekken.

Momenteel verzorgt the Arizona Department of Child Safety het jongetje. Tot op heden is niet bekend wie de moeder is en waarom de boreling werd achtergelaten.