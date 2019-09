Vrouw krijgt te horen dat ze geen foto’s meer mag posten “omdat ze te lelijk is”, maar ze laat zich niet doen KVDS

10 september 2019

18u43 0 Buitenland Een Amerikaanse vrouw die online te horen kreeg dat “te lelijk” is om foto’s van zichzelf te posten, heeft op meesterlijke wijze teruggeslagen. Melissa Blake diende de trollen zonder aarzelen van antwoord en werd meteen overladen met steunbetuigingen. Haar aantal volgers op Twitter verzesvoudigde in amper twee dagen tijd, tot meer dan 43.000.

De vrouw uit de Amerikaanse staat Illinois lijdt aan het Freeman-Sheldon Syndroom, een aangeboren aandoening die een effect heeft op gezicht en ledematen. Typisch zijn de kleine mond – die ademen, slikken en spreken moeilijk kunnen maken – de omlaagwijzende ooghoeken en de samengetrokken vingers en tenen. Een invloed op de intelligentie heeft de aandoening meestal niet.

Bagger

Melissa – een blogster en freelancejournaliste die al werkte voor CNN en Cosmopolitan – krijgt met de regelmaat van de klok commentaar op hoe ze eruit ziet, maar dat had geen vergelijk met wat ze over zich heen kreeg toen ze eerder deze maand een opiniestuk schreef over president Trump, waarin ze kritiek op hem uitte. Het resultaat was een gigantische hoeveelheid online bagger en die focuste niet op wat ze geschreven had, maar op haar uiterlijk.





Ze werd onder meer “dik” genoemd, “lelijk” en “een aardappel met een gezicht”. “Dit is een perfect voorbeeld van een landwalvis”, klonk het. En ook: “Is die foto echt?” (lees hieronder verder)

Reminder that this is what it’s like to be a disabled woman writer on the internet AND #ThisIsAmerica in 2019: A conservative YouTuber mentioned my recent op-ed about #UnfollowTrump. The comments? I’m fat, ugly and look like a blob fish, a parade balloon and a potato with a face. pic.twitter.com/ROczIXKNom Melissa Blake(@ melissablake) link

Melissa liet het niet over zich heen gaan, maar diende haar criticasters van repliek. “Tijdens het recentste optreden van de trollen zeiden mensen dat ik een verbod zou moeten krijgen op het posten van foto’s van mezelf omdat ik te lelijk ben”, tweette ze. “Ik zou dat graag vieren met deze drie selfies.” Waarbij ze drie foto’s van zichzelf postte. (lees hieronder verder)

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies... 📸😉👋🏻 pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv Melissa Blake(@ melissablake) link

Haar post ging in geen tijd viraal. Twee dagen later heeft bijna een kwart miljoen mensen hem al geliket en hebben bijna 20.000 Twitteraars hem gedeeld. Haar aantal volgers ging van 7.500 naar 43.000. “Bedankt, vrienden”, liet ze weten. “Ik ben sprakeloos en dat is iets wat niet vaak gebeurt.”

De vrouw werd ook bedolven onder de steunbetuigingen en de berichten van Twitteraars die haar wilden troosten. “Jouw lach is als de zon op een regenachtige dag, lieverd”, klonk het onder meer. Maar ook: “Het spijt me dat mensen zo gemeen tegen je zijn. Zij zijn de lelijkaards.” en “Elke trol en pester is lelijk. Jij bent mooi. Luister niet naar hen.”

Trollen

Het bleek een hart onder de riem en het ziet er dan ook niet naar uit dat de trollen Melissa eronder zullen krijgen. Kort nadat de beledigingen begonnen te komen, liet ze al blijken dat ze zich nooit zal laten doen. “Ja, door mijn beperking zie ik er anders uit. Geloof me, dat weet ik. Ik weet dat al heel mijn leven. Vanavond zal ik een beetje gefrustreerd naar bed gaan, omdat dit nu onze realiteit is. Maar morgen sta ik weer op en zal ik de strijd voor verandering verderzetten. Want dit kan niet onze toekomst zijn. Alsjeblieft, laar ons beter zijn dan dit.”