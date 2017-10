Vrouw krijgt hartstilstand tijdens vlucht naar Brussel. Antwerps districtsschepen kan haar reanimeren Karen Van Eyken

11u18

Bron: Yeshiva World News 0 Reuters, videostill Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij El AL met bestemming Brussel heeft gisteren in allerijl rechtsomkeer moeten maken nadat een vrouw onwel was geworden. Antwerps districtsschepen Shmulie Markowitz was ook aan boord en begon meteen te reanimeren. Dankzij zijn tussenkomst kreeg de passagier opnieuw hartslag.

Het vliegtuig was nog maar 45 minuten eerder opgestegen op de luchthaven van Tel Aviv toen passagiers het boordpersoneel alarmeerden omdat een vrouw onwel was geworden. De crew zocht onmiddellijk uit of er medisch geschoolde reizigers aan boord waren. Antwerps districtsschepen Shmulie Markowitz (Open VLD) meldde zich meteen. Hi is lid van Hatzoloh, een groep joodse ambulanciers uit Antwerpen.

De Antwerpenaar stelde vast dat de passagier een hartstilstand had gekregen en begon te reanimeren. Ondertussen maakte de piloot rechtsomkeer. Ongeveer 45 minuten later landde het toestel op de luchthaven van Ben Gurion. Daar stond een medisch team de onfortuinlijke passagier op te wachten. De vrouw had opnieuw hartslag en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.