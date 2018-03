Vrouw koopt hongerige man eten. Plots grijpt hij haar 13-jarige dochter vast KVDS

08 maart 2018

16u53

Bron: Kölner Stadt-Anzeiger 0 De politie van de Duitse stad Keulen is op zoek naar een jongeman die een Zweedse toeriste (47) en haar dochter (13) belaagd zou hebben. De tiener had de vrouwen om eten gevraagd in het treinstation van Düsseldorf waar ze de trein naar Keulen wilden nemen en hun vertrouwen gewonnen. Maar dat bleek hij niet te verdienen.

De feiten gebeurden op 23 januari, maar de politie gaf nu pas een beeld van de man vrij in de hoop hem te kunnen opsporen. De foto komt van een beveiligingscamera die hem toevallig vastlegde.

Vliegtuig

De twee vrouwen waren net geland met het vliegtuig en stonden ’s morgens op het perron van het hoofdtreinstation in Düsseldorf. Ze wilden naar Keulen sporen om er familie te bezoeken. Plots kwam er een jongeman op hen toe die hen vertelde dat hij al dagen niet meer had gegeten en hen om hulp vroeg. De vrouw voelde zo veel medelijden voor de tiener dat ze hem meteen iets te eten kocht. Vervolgens stapten ze alle drie in de trein naar Keulen.

Tijdens de rit won hij hun vertrouwen. Toen de vrouwen hem vroegen hoe ze het beste in de wijk van Keulen raakten waar ze moesten zijn, vertelde hij hen dat ze moesten overstappen in het station van Mülheim. Toen ze daar alle drie waren uitgestapt, greep de jongeman opeens de dochter van de toeriste vast en dreigde hij ermee iets ergs te doen als hij de juwelen van de vrouw niet kreeg.

Oorringen

De moeder begon echter om hulp te roepen en dat joeg hun aanvaller zonder buit op de vlucht. De vrouwen omschrijven hem als klein en slank. Hij zou drie oorringen gedragen hebben in één oor en tattoos hebben gehad. Een ervan was een diamant op de rug van zijn hand. Hij had ook blonde lokken in zijn donkere haar.

De politie hoopt met de beelden getuigen te vinden, die rechercheurs op het spoor kunnen zetten van de dader.