Vrouw koopt eieren op de markt, even later hoort ze getsjirp in de koelkast LDW

15 april 2019

In de Filipijnen is een kuiken geboren uit een ei in de koelkast. Abi Gonzales kocht de eieren op de markt en bewaarde ze in een oude koelkast die niet meer werkt. Het was een erg hete dag en één van de eieren kwam uit.

Afgelopen woensdag hoorde Abi een tsjirpend geluid uit haar koelkast komen. Het gaat om een oud exemplaar dat ze gebruikt als kast. Haar verbazing was dan ook groot toen bleek dat er een kuiken was geboren uit één van de eieren die de vrouw eerder kocht op de markt.

Het was heet die dag, temperaturen buiten liepen op tot veertig graden. Vermoedelijk was het in de kapotte koelkast nog warmer. Waarschijnlijk kon het kuiken daarom geboren worden. “We hadden de eiren gekocht voor een lagere prijs dan normaal. De verkoper aan het kraam heeft ons niets gezegd over een embryo in de eieren”, zegt Abi.

“Ik hoorde een geluid in de keuken en ik was gewoon zo gelukkig toen ik het kuikentje zag. We hebben het gewassen en we gaan het houden als huisdier”, vertelt de vrouw ook nog. Ze heeft het kuikentje ‘Pasen’ genoemd, omdat het zo dicht bij de feestdag werd geboren.