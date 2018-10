Vrouw komt vast te zitten in inloopkast van vakantiehuis en sterft gruwelijke dood. Haar zoon sleept vakantiepark voor rechter KVE

17 oktober 2018

13u09

Bron: BBC, Caters 12 Elizabeth Isherwood kwam op zeer tragische wijze om het leven tijdens haar vakantie in Wales. De 60-jarige vrouw zat geblokkeerd in een inloopkast en overleed. Haar lichaam werd pas een week later aangetroffen. Haar zoon Craig heeft nu besloten om de uitbaters van het vakantiepark voor de rechter te slepen. Hij eist een compensatie.

Het dramatische voorval speelde zich af in september vorig jaar. De vrouw logeerde alleen in het vakantiehuis van de ‘Plas Talgarth Country Club’ nabij Pennal toen het onheil toesloeg. Vermoedelijk kwam Elizabeth al tijdens de eerste nacht van haar verblijf vast te zitten.

Speurders gaan ervan uit dat ze ‘s nachts naar het toilet moest, maar zich in het donker van deur vergiste. Ze ging verkeerdelijk de inloopkast binnen, maar vervolgens viel de deur achter haar dicht. Omdat de klink aan de binnenkant niet meer functioneerde, zat de voormalige politieagente, die op dat moment naakt was, opgesloten.

Pikkedonker

Ook aan de lichtschakelaar kon ze niet want die zat aan de buitenkant. Hierdoor zat ze de hele tijd vast in het pikkedonker. Volgens de lijkschouwer is het goed mogelijk dat Elizabeth dagenlang in de kast heeft gezeten vooraleer ze stierf.

Nochtans heeft de vrouw wanhopig geprobeerd om zich te bevrijden. “Mijn moeder is in de meest gruwelijke omstandigheden gestorven”, zegt haar zoon Craig vandaag aan BBC. Zo probeerde ze een gat te maken in de muur, maar raakte daarbij een waterleiding waardoor die hevig begon te lekken. Uiteindelijk stierf Elizabeth aan onderkoeling. Een medewerker van het vakantiepark trof de vrouw pas een week later dood aan. Een buurman van een nabijgelegen vakantiehuis vertelde later dat hij wel vreemde geluiden had gehoord, maar had nagelaten om dit te melden.

Proces

“Het is me bij dit proces helemaal niet om geld te doen want hoe kan je een bedrag plakken op een leven dat abrupt is beëindigd?”, legt Craig uit. “Ik wil gewoon bereiken dat het vakantiepark toegeeft dat er fouten zijn gemaakt door bijvoorbeeld de deur van de inloopkast niet goed te controleren. Ik wil ervoor zorgen dat dit in de toekomst niemand anders kan overkomen.”

“Dit was een vreselijke tragedie en er is geen geldbedrag dat Craig en zijn twee kinderen zal kunnen compenseren voor het verlies van hun geliefde moeder en grootmoeder”, zegt zijn advocaat. “Maar we zijn ervan overtuigd dat dit een tragedie was die had kunnen en moeten worden voorkomen.”