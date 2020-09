Vrouw komt om het leven bij beklimmen Nieuw-Zeelandse vulkaan IB

27 september 2020

04u00

Bron: New Zealand Herald, Radio NZ 0 In Nieuw-Zeeland is zaterdag lokale tijd een vrouw overleden nadat ze uitgleed en viel bij een groepsbeklimming van de vulkaan Mount Ruapehu op het Noordereiland.

De vrouw was met acht andere klimmers bezig met het beklimmen van de oostkant van de berg, toen ze rond half een ’s middags uitgleed en viel. Op dat moment was de groep bezig de Cathedral Rocks te doorkruisen. Een groepslid slaagde erin de vrouw te bereiken en de hulpdiensten te bellen, maar vanwege de sterke wind konden reddingshelikopters de vrouw niet van de berg halen.

Uiteindelijk wisten reddingsteams op de grond de vrouw rond half zes ’s middags te bereiken, waarna ze op een stretcher naar de dichtstbijzijnde hut werd gedragen. Daar werd ze vervolgens doodverklaard.

“Tragische gebeurtenis”

“Dit is een tragische gebeurtenis, voor de vrouw die gestorven is, haar familie en haar vrienden en haar klimmaatjes”, zegt senior konstabel Barry Shepherd. “Veel groepsleden waren relatief nieuwe klimmers, maar ze waren zeer goed voorbereid en toen ze aan hun tocht begonnen, was het nog gunstig weer, alhoewel dat door de dag heen omsloeg.”

De man bedankte tot slot nog alle reddingsmedewerkers en de twee klimmers die de vrouw en de groep bij hadden gestaan toen ze op de ontredderde groep stuitten tijdens hun eigen beklimming.

De lokale Maori-stam heeft de berg waar het ongeval plaatsvond inmiddels, naar lokaal gebruik, gezegend. Mount Ruapehu is de grootste actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland. Met zijn 2.797 meter hoogte is het tevens het hoogste punt van het Noordereiland. In 2012 werd voor het laatst vulkanische activiteit waargenomen.



