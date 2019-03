Vrouw klimt over afsluiting om selfie te nemen met jaguar en wordt aangevallen TT

10 maart 2019



Bron: CNN 0 In een dierenpark in de Amerikaanse staat Arizona is een vrouw gewond geraakt toen ze door een jaguar werd aangevallen. De vrouw was over een afsluiting geklommen om een selfie met het dier te nemen aan zijn kooi, maar schatte de risico’s duidelijk niet goed in.

De vrouw werd aan haar arm verwond door de jaguar in de Wildlife World Zoo in Litchfield Park in Arizona. Volgens een ooggetuige was ze over de afsluiting geklommen om een foto met het dier te kunnen trekken, dat wel nog in een kooi zat.

Getuigen vertellen hoe ze plots een vrouw om hulp hoorden roepen. Ze zagen haar tegen het hekwerk van de kooi zitten, terwijl de jaguar met zijn klauwen de arm van de vrouw vasthield. Uiteindelijk kon iemand anders de jaguar afleiden door een flesje water in de kooi te gooien, waardoor het dier even afgeleid werd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.

“De bezoeker liep geen levensbedreigende verwondingen op aan haar arm”, aldus het dierenpark in een mededeling. De zoo benadrukt dat de jaguar op geen enkel moment buiten zijn afgesloten terrein was geweest.

Het dierenpark liet nog weten dat er “niets zal gebeuren met de jaguar”. “Het is een wild dier en er was een correcte afsluiting die onze gasten veilig moet houden. Het is niet de schuld van een wild dier wanneer iemand over die afsluiting klimt.”

