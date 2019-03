Vrouw is “te mannelijk” om slachtoffer van verkrachting te zijn, oordeelt Italiaanse rechtbank mvdb

12 maart 2019

12u25

Bron: The Guardian - Ansa - Il Resto del Carlino 0 Twee mannen die terechtstonden voor de verkrachting van een vrouw zijn door het hof van beroep in de Italiaanse noordoostelijke stad Ancona vrijgesproken. De drie vrouwelijke rechters oordeelden in 2017 dat het slachtoffer er “te mannelijk” en zelfs “lelijk” uitzag en twijfelden daardoor aan haar “geloofwaardigheid”.

Het twee jaar oude arrest kwam pas afgelopen weekend in de openbaarheid door een beslissing van het Italiaanse hof van Cassatie. Het hogere hof heeft de vrijspraak van de mannen teruggedraaid en stelt een nieuwe rechtszaak in het vooruitzicht, ditmaal voor het hof van beroep in Perugia. Ook het Italiaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek ingesteld.



Het nieuws over de aanvankelijke vrijspraak zorgde voor een storm van protest. Enkele tientallen leden van verschillende vrouwenorganisaties verzamelden gisteren nabij het gerechtsgebouw en riepen “vergogna, vergogna” (“schaamte, schaamte”).



Zowel de vermeende daders als het slachtoffer zijn in Peru geboren. De drie volgden in 2015 les aan dezelfde avondschool en trokken achteraf naar een café. De twee mannen zouden ginds een tranquilizer in het drankje van de toen 22-jarige vrouw hebben geroerd, waardoor ze gedrogeerd raakte. Achteraf sloegen ze toe. De vrouw deed aangifte en liet zich in het ziekenhuis onderzoeken. Artsen troffen in haar bloed sporen van een sederend middel aan, zei de advocaat van het slachtoffer aan The Guardian.



De gedaagden verklaarden in de rechtszaal dat ze het slachtoffer niet leuk vonden “omdat ze lelijk was”. De drie rechters volgden hen daarin en schreven in het arrest dat een foto van de vrouw dit effectief liet zien. Door haar mannelijke voorkomen twijfelden ze aan haar verklaringen.



Of de verkrachte Peruaanse het nieuwe proces zal bijwonen, is nog maar de vraag. Leden van de Zuid-Amerikaanse gemeenschap in Ancona namen het haar kwalijk dat ze de verkrachting had gemeld en het had aangedurfd om klacht in te dienen. De vrouw voelde zich hierdoor niet meer welkom en zou inmiddels terug in Peru wonen.