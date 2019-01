Vrouw in supermarkt aangevallen met mes: Noorse politie houdt rekening met terreurdaad SVM

18 januari 2019

17u16

Bron: Belga 0 De Noorse politie onderzoekt of een mesaanval in het centrum van Oslo gisterenmiddag een terreurdaad was. Dat maakte de nationale veiligheidsdienst PST bekend.

Een vrouw werd in een supermarktje in de hoofdstad in de rug aangevallen met een mes. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon de dader snel vatten.

Volgens het hoofd van de veiligheidsdienst is de dader een 20-jarige Rus. Donderdag was hij via Zweden naar Noorwegen gereisd.

"Er zijn redenen om na te gaan of de mesaanval gelinkt is aan terrorisme. We zullen dat onderzoeken", aldus Marie Benedicte Bjørnland. De Rus uit de deelrepubliek Basjkortostan zou zelf tijdens een ondervraging verklaard hebben dat hij een terreuraanslag wilde plegen met meerdere dodelijke slachtoffers.