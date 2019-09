Vrouw in semi-comateuze toestand na gebruik van vergiftigde dagcrème kv

12 september 2019

20u16

Bron: Science Alert, KTLA 5, CBS Sacramento 0 Een vrouw uit Sacramento, Californië, ligt al sinds juli in het ziekenhuis, nadat ze een kwikvergiftiging opliep door het gebruik van een giftige antirimpelcrème die geïmporteerd was uit Mexico.

De 47-jarige vrouw meldde zich in juli op de spoeddienst met gevoelloosheid in haar handen en voeten, spraakproblemen en moeite met wandelen. Ze had echter geen hartaanval of beroerte, maar een kwikvergiftiging, veroorzaakt door de dagcrème die ze gebruikte. De moeder van vijf kinderen ligt sindsdien in het ziekenhuis, en hoewel ze aanvankelijk nog kon reageren, bevindt ze zich nu in een semi-comateuze toestand.



Haar zoon vertelde aan CBS Sacramento dat zijn moeder de crème al jarenlang twee keer per dag gebruikte omdat ze vond dat hij beter werkte dan de producten die ze in de winkel vond. Ze kocht het middeltje van iemand die ze kende.

Methylkwik

Volgens Olivia Kasirye, arts bij met departement gezondheidszorg van Sacramento County, bevatte de dagcrème methylkwik, een erg giftige soort kwik. Het is volgens het departement de eerste keer dat iemand een methylkwikvergiftiging oploopt als gevolg van dagcrème. Het departement stelde wel al meer dan 60 vergiftigingen vast met kwik gelinkt aan buitenlandse, niet-gelabelde of zelfgemaakte huidcrèmes. Het gaat daarbij wel om een minder giftige vorm van de chemische stof.

Kasirye roept de bevolking op om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van dagcrèmes die uit Mexico geïmporteerd werden. “We weten niet of dit een opzettelijke verandering (in het product, red.) was of dat de persoon die het kwik toevoegde een vergissing heeft begaan”, stelt ze. Volgens de arts is er een informeel netwerk van leveranciers actief dat de dagcrèmes het land binnenbrengt.

Meer dan 500 keer meer kwik in bloed dan toegelaten

De meest voorkomende manier waarop mensen blootgesteld worden aan methylkwik is door het eten van vis en schaaldieren die de giftige stof bevatten. Blootstelling via de huid kan gevolgen hebben voor het centrale en perifere zenuwstelsel, met symptomen zoals trillingen, geheugenverlies en cognitieve en motorische problemen.

Volgens artsen is minder dan 5 microgram kwik per liter bloed aanvaardbaar. Maar de getroffen vrouw had maar liefst 2630 microgram per liter in haar bloed. “Het kan hoge waarden in het bloed bereiken en het kan ook overgaan naar de hersenen”, vertelde Kasirye aan CBS Sacramento. “Eens het zich in de hersenen bevindt - zelfs al ga je naar het ziekenhuis - kan de medicatie waarover we beschikken het er niet uithalen.”

Er is geen prognose voor de toestand van de vrouw.

Huidbleekmiddel

In 2017 berichtten de Wereldgezondheidsorganisatie en de Pan American Health Organization dat kwik gebruikt werd in middelen om de huid te bleken, omdat de stof in staat is om melanine te onderdrukken, wat leidt tot het vervagen van hyperpigmentatie, van acnelittekens en van de huidskleur in het algemeen.

In 2016 deelde de Amerikaanse Food and Drug Administration mee dat producten met kwik ook verkocht werden als antirimpelcrèmes en dat een cosmetische blootstelling aan de producten ook zou kunnen leiden tot het inademen van kwikdampen of de opname van kwik via de huid.

Het departement Volksgezondheid van Sacramento County en het departement Volksgezondheid van Californië zullen nu gelijkaardige crèmes uit de regio testen op methylkwik.