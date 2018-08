Vrouw in rolstoel wordt weggestuurd door nagelsalon omdat ze te hard beeft. Deze kassierster schiet te hulp

Bron: ABC News, CNN 0 Een barmhartige kassierster kon niet toekijken hoe een vrouw met een handicap werd weggestuurd uit een nagelsalon in de Amerikaanse staat Michigan. De medewerksters hadden haar geweigerd verder te helpen omdat de vrouw te erg beefde. Daarop besloot de kassierster zelf het heft in handen te nemen: ze gaf haar pauze op om de nagels van de vrouw te lakken.

De 36-jarige Angela Peters lijdt aan hersenverlamming, waardoor ze in een rolstoel zit en soms erg kan trillen. Dat was ook het geval toen ze eind vorige maand een nagelsalon in het plaatselijke winkelcentrum binnenging voor een manicure. De medewerksters van het salon maakten zich er wel erg makkelijk vanaf en zeiden dat haar bevende handen een manicure te moeilijk zouden maken. Peters werd beleefd maar kordaat weggestuurd.

Kassierster Ebony Harris (40), die in hetzelfde gebouw werkte, zag het incident gebeuren. Ze had de vrouw weleens eerder gezien terwijl ze boodschappen deed, en voelde met haar mee. Daarom stelde ze voor om de nagels van de vrouw zelf te lakken tijdens haar pauze. En dat aanbod nam Peters dankbaar aan.



Samen kozen ze een blauwe, glinsterende lak uit, en gingen ze aan een tafeltje in een naburige broodjeszaak zitten. Met veel geduld stortte Harris zich op haar werk. Peters bleef zich verontschuldigen omwille van haar trillende handen, maar dat was volgens Harris helemaal niet nodig, vertelde ze aan ABC News. Ze gaf toe zelf wat te beven, net omdat ze de nagellak niet wilde verpesten.

Het tafereel trok ook de aandacht van Tasia Smith, een werknemer van de broodjeszaak. Zij nam een foto van het duo en postte die op Facebook, waar het duizenden keren gedeeld werd. “[Angela Peters] deed het fantastisch, bewoog amper en was zo lief”, schreef ze erbij. “Het is een absolute schande dat ze haar zoiets klein weigerden.”

Zelf zegt Peters de werknemers van het nagelsalon niets kwalijk te nemen. “Wanneer mensen ons kwaad aandoen, moeten we vergeven. Anders worden we bitter. Ik wil niemand ontslaan. Ik wil gewoon mensen sensibiliseren”, schreef ze op Facebook.