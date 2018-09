Vrouw in kritieke toestand na haaiaanval in Great Barrier Reef IB

20 september 2018

03u51

Bron: Belga 0 Een vrouw is in kritieke toestand nadat ze door een haai gebeten werd terwijl ze in de Great Barrier Reef aan het zwemmen was, aan de Australische oostkust. Dat melden de reddingsdiensten.

De Australische toeriste raakte zwaargewond aan haar been en haar borst na de aanval woensdagavond in Cid Harbour, bij de zeer toeristische Whitsundayeilanden, aldus de RACQ CQ helikopterdienst.

De 46-jarige vrouw uit Tasmanië werd gered door een spoedarts die toevallig in de buurt op een boot zat, meldt het Australische persagentschap AAP. De vrouw werd op de boot getrokken en de arts ontfermde zich over haar tot de reddingshelikopter arriveerde.

Kritieke toestand

De vrouw werd in de nacht van woensdag op donderdag geopereerd en is nog steeds in kritieke toestand, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis aan The Guardian.

Bij de Whitsundays leven verschillende soorten haaien. De meeste soorten, zoals de witpunt- en zwartpunthaai, worden echter niet als gevaarlijk beschouwd.

