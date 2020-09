Vrouw in El Salvador die zes jaar in cel zat na doodgeboren baby eindelijk vrij kv

24 september 2020

20u10

Bron: The Guardian 0 Een 26-jarige vrouw uit San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, werd woensdag voorwaardelijk vrijgelaten na zes jaar cel. Ze was aanvankelijk veroorzaakt tot een celstraf van 30 jaar nadat ze na een zwangerschap van acht maanden beviel van een doodgeboren baby. Volgens de rechter was de dood van haar baby immers haar eigen fout.

Cindy Erazo, die al een zoon heeft van tien jaar oud, had een verloskundig noodgeval toen ze acht maanden zwanger was. De autoriteiten beschuldigden haar er echter van dat ze had geprobeerd om haar zwangerschap te beëindigen en klaagden haar aan voor moord. Een jaar na haar veroordeling, waarbij ze 30 jaar cel kreeg, werd haar straf teruggebracht tot tien jaar.

In El Salvador is abortus sinds 1998 verboden. Tientallen vrouwen werden sindsdien veroordeeld voor doodslag en moord nadat ze een miskraam hadden, bevielen van een doodgeboren baby of te maken kregen met een ander verloskundig noodgeval.



Verscheidene vrouwen werden weer vrijgelaten nadat ze in beroep werden vrijgesproken of nadat ze strafvermindering kregen na campagnes van vrouwenrechtenorganisaties. Momenteel zitten nog meer dan achttien vrouwen in de cel voor abortus-gerelateerde misdrijven.

Nayib Bukele, die sinds juni 2019 de president is van El Salvador, heeft beloofd om abortus te legaliseren wanneer het leven van een vrouw gevaar loopt en heeft gezegd dat niemand in de cel zou mogen belanden na een verloskundig noodgeval.



