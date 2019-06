Vrouw in driehoeksverhouding doodt haar identieke tweelingzus mvdb

28 juni 2019

07u40

Bron: New York Post 0 Een driehoeksverhouding is het vermoedelijke motief van een bizarre moord in New Jersey. Anna Ramirez (27) stierf door messteken, haar toegebracht door haar eigen identieke tweelingzus Amanda. De zussen waren verwikkeld in een relatie met dezelfde man, menen de speurders.

De feiten dateren van zaterdagochtend vroeg in de stad Camden nabij Philadelphia. “Ze kwamen terug van een nachtje uitgaan en waren dronken”, verklaarde hun tante Blanca Class aan lokale media. “Amanda ging door het lint en stak Anna.”



Een twaalfjarig buurmeisje werd rond 5.40 uur gewekt door de ruzie. De jonge tiener vertelde de New York Post dat de tweelingzussen in het bijzijn waren van een man. Het latere slachtoffer Anna zou zich tot deze vriend hebben gericht en verklaarde dat “ze zo moe werd van Amanda”. Het signaal voor Amanda om het appartement binnen te lopen en terug te keren met een groot keukenmes. Het buurmeisje zag vervolgens hoe Amanda Anna aan de haren trok, de vrouw tegen de grond duwde en verschillende keren op haar instak. De bloedende vrouw riep haar zus nog toe: “Amanda, je hebt me gestoken!”. De vrouw overleed aan haar verwondingen. Amanda werd onmiddellijk in de boeien geslagen.



Enkele uren voordien had Anna nog een vrolijke selfie op Facebook gezet waar ook Amanda, een man en een vriendin op staan. Het is niet duidelijk of de kereld op de foto de man is waarover de zussen ruzie kregen.



Een huilende Amanda werd donderdag voor het eerst voor een rechter gebracht. Ze wordt beschuldigd van doodslag en komt niet in aanmerking voor een vrijlating op borgtocht.