Vrouw getuigt hoe ze explosie Beiroet op het nippertje overleeft: “Ondanks mijn hoofdwonde was er geen plaats voor mij in het ziekenhuis ” KT

06 augustus 2020

Intussen komen er meer en meer getuigenissen binnen van mensen die de explosie in Beiroet op het nippertje hebben overleefd. Zo kan gelukkig ook de Finse Cecilia Pellosniemi haar verhaal nog navertellen. "Ik zat onder de douche toen ik de eerste explosie hoorde. Toen is de tweede explosie gekomen en toen is mijn hele gebouw ingestort."

Cecilia Pellosniemi heeft in ons land gestudeerd en gewerkt, voor ze in Beiroet voor de VN aan de slag ging. Ze kreeg letterlijk het dak op haar hoofd toen de explosie haar appartementsgebouw in Beiroet verwoestte. Met veel moeite kon ze zichzelf van onder het puin verlossen. “Ik ben uiteindelijk op straat gekomen, ik heb heel veel dode mensen gezien en heel veel gewonden gezien. Ik wist natuurlijk dat ik snel naar het ziekenhuis moest”, vertelt ze.

Ook zij blijft niet ongedeerd en loopt een enorme hoofdwonde op. Maar ondanks haar verwondingen is er voor haar geen plaats in het ziekenhuis. “Het was gewoon zo vol dat ze mij niet hebben aangenomen in de ER. Ik ben naar een tweede gelopen, maar op dat moment was ik al heel veel bloed kwijt. Dus ik voelde me echt helemaal niet goed. Daar was het ook helemaal vol”, vertelt Cecilia.

Uiteindelijk werd Cecilia’s hoofdwonde gewoon op de gang genaaid, waarna ze werd weggestuurd, zware hersenschudding of niet. Vele honderden zijn er in Beiroet veel erger aan toe. Cecilia: “Het hele gedeelte van de stad Beiroet waar de explosie was, bestaat gewoon eigenlijk niet meer. Ik snap eigenlijk niet hoe de mensen hier nog zo rustig zijn. Want ze zijn gewoon alles kwijt.”

