Vrouw getuigt dat miljardair Epstein haar verkrachtte toen ze 15 was: “Ik was doodsbang” ttr

11 juli 2019

08u42

Bron: NBC News, CNN 0 buitenland De 32-jarige Jennifer Araoz zegt in een interview met NBC News dat de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein (66) haar heeft verkracht toen ze vijftien jaar oud was. “Ik was doodsbang en zei tegen hem dat hij moest stoppen”, aldus Araoz. Araoz zou niet het enige slachtoffer van de steenrijke Amerikaan zijn. Het gerecht verdenkt Epstein ervan dat hij tientallen minderjarige meisjes ronselde voor seksuele activiteiten.

Toen Araoz veertien jaar was, werd ze aan haar middelbare school in New York benaderd door een vrouw. Ze beloofde haar een succesvolle acteercarrière en zei dat Epstein de geschikte man was om haar grote droom te realiseren. “Ik was veertien. Wat weet je dan als je zo jong bent?” zegt Araoz.

De ontmoetingen met Epstein waren aanvankelijk vriendschappelijk. De jonge Araoz kreeg wijn en ongeveer 300 dollar na elk bezoek. Maar Epstein ging steeds een stap verder. De bezoeken bestonden niet langer uit gesprekken. De miljardair dwong de 14-jarige Araoz om hem in haar ondergoed te masseren. Dat moest ze naar verluidt een of twee keer per week doen. “Ik was bang dat hij kwaad op me zou worden als ik niet deed wat hij vroeg”, klinkt het. Nadat ze Epstein had gemasseerd, bevredigde hij zich voor haar. “Hij wist dat ik minderjarig was, maar dat interesseerde hem niet.”

Getuigenis

Ongeveer een jaar na hun eerste ontmoeting werd Araoz verkracht door Epstein, zo getuigt ze. Hij vroeg haar om haar ondergoed uit te trekken en bovenop hem te komen zitten. Toen Araoz dat weigerde, greep de miljardair haar vast en verkrachtte haar. “Ik was doodsbang en zei dat hij moest stoppen. Hij wou niet stoppen. Hij wist perfect waarmee hij bezig was.”

Daarna is ze nooit teruggekeerd naar het huis van Epstein. “Ik dacht dat het mijn fout was en dat ik geen keuze had. Ik wist niet beter”, aldus Araoz die jarenlang kampte met depressie en angstaanvallen. De toen 15-jarige Araoz veranderde zelfs van school, die in dezelfde buurt lag als Epsteins huis, uit angst dat “het nog een keer zou gebeuren”.

Niemand wist wat Epstein met haar had gedaan. Ook haar familie en de politie niet. “Daar heb ik spijt van. Dan had hij het misschien niet met andere meisjes gedaan. Ik voel me erg schuldig”. Uiteindelijk vertelde Araoz enkele jaren geleden het hele verhaal aan haar moeder, een ex-vriend en twee vrienden. Zij bevestigen dit aan NBC News. Nu wil Araoz een klacht indienen tegen Epstein. Haar getuigenis is vergelijkbaar met verhalen van andere vrouwen die Epstein beschuldigen van seksueel misbruik.

Naaktfoto’s

De miljardair zit sinds afgelopen weekend vast. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes, tussen 2002 en 2005. Hij zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt waarna hij seks met ze had. Ook betaalde hij hen om nieuwe meisjes te rekruteren. Sommige meisjes waren pas dertien jaar oud. Epstein pleit onschuldig.

Bij een huiszoeking zijn honderden naaktfoto’s aangetroffen. Volgens aanklagers gaat het vermoedelijk om foto’s van minderjarige meisjes. In de tot dusver verzegelde schikkingsdocumenten worden verschillende namen genoemd van mogelijke medeplichtigen van Epstein. Zo zouden onder anderen de namen van Woody Allen, Kevin Spacey en prins Andrew in het zwarte notitieboekje van Epstein staan.

Ook Bill Clinton zou volgens passagiersgegevens ruim twintig keer zijn mee gevlogen met de ‘Lolita Express’, zoals het privévliegtuig van Epstein werd genoemd. “President Clinton weet niks van de verschrikkelijk misdaden die Epstein in het verleden heeft toegegeven en van de recente beschuldigingen”, zo schreef zijn woordvoerder Angel Urena in een verklaring.

Tien jaar geleden ontliep Epstein nog een mogelijk levenslange gevangenisstraf voor een soortgelijke aanklacht door een deal te sluiten met de openbaar aanklager in Florida. Uiteindelijk zat hij 13 maanden vast.