Vrouw gegijzeld bij kantoor van veerboot in Den Helder

10u42 1 ANP Bij het kantoor van de veerboot in Den Helder wordt een vrouw gegijzeld. Een Portugees sprekende vrouw houdt een andere vrouw gegijzeld op het Havenplein, het vertrekpunt van de veerboot van Den Helder in Nederland. De politie, een onderhandelaar en andere hulpdiensten proberen de gijzeling onder controle te krijgen.

Het gaat om een vrouw die een andere vrouw onder bedreiging vasthoudt bij het kantoor van TESO, de veerpont die vaart tussen Den Helder en Texel. Een traumaheli is gearriveerd. De politie laat weten dat er nog geen schot in de zaak zit.



De vrouw heeft een mes bij zich, aldus de politie. Het is niet bekend wat de vrouw wil. "Dat maakt het ook lastig om de vrouw te kalmeren'', laat een woordvoerder van de politie weten. "Ze is hevig geëmotioneerd en houdt een andere vrouw, een onbekende van haar, vast in het kantoor van de TESO. Het is onze prioriteit om de vrouw tot rust te krijgen. We hopen zo de andere vrouw die wordt vastgehouden, te bevrijden.''



Aanvankelijk werd gemeld dat de vrouw met het mes Portugees sprak, maar op een filmpje op Twitter van een ooggetuige is te horen dat ze Engels schreeuwt. De vrouw roept iets over haar broer en over Brazilië, maar wat haar motief is, is niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerster is er een tolk onderweg die Portugees spreekt, omdat communiceren in het Engels nog niets heeft opgeleverd.

Veerdienst

TESO meldt op de site dat de veerdienst tussen Texel en Den Helder tot nader order stilligt. Op dit moment is er ook veel vakantieverkeer op de weg. De wegen op Texel staan vast.

