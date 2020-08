Vrouw gaat wandelen met viervoeter en laat hem nadien verweesd achter in een bos Michelle Desmet

14 augustus 2020

10u06

Bron: Facebook, lmfm 76 Ophef over een video die circuleert op sociale media. Daarin is te zien dat een Amerikaanse vrouw gaat wandelen met haar 13-jarige hond Henry. Van zodra ze kon, rende ze naar haar auto en liet ze haar viervoeter verweesd achter.



In de hartverscheurende beelden, gemaakt in Washington, is te zien dat de vrouw het portier van haar wagen opent. Henry springt uit en loopt een korte afstand met de eigenaar voordat ze terug naar haar auto rent. Het beestje blijft alleen achter.

De vrouw kon naar eigen zeggen in haar eentje geen thuis voor Henry vinden en had in haar gedachten geen opties meer, luidt het via Susan Anderson van Clark County Animal Protection and Control. De vrouw wordt beschuldigd van dierenmishandeling.

Adoptie

Henry stelt het goed en wacht in tussentijd ongeduldig op een nieuw baasje die hem met liefde zal verzorgen.



