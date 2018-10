Vrouw gaat na concert nog snel pizza eten en blijkt plots naast levende legende te zitten KVDS

13 oktober 2018

18u30 1 Een Amerikaanse vrouw heeft deze week op Twitter het verhaal gedaan van hoe ze een levende legende ontmoette. Ze was naar een concert van countryster Dolly Parton geweest en om 2 uur ’s nachts nog snel in een pizzazaak binnengesprongen om een kleine honger te stillen. Maar ze bleek niet de enige te zijn die op dat idee was gekomen.

De vrouw – die zich Chachi Chatters noemt op Twitter – kreeg al bijna 20.000 likes voor haar hartverwarmende relaas. Dat speelde zich 7 of 8 jaar geleden af, ze herinnert het zich niet precies, toen de dochter van haar beste vriendin afstudeerde aan de universiteit van Yale. Ze besloot erheen te rijden en de jonge vrouw te trakteren op een etentje om het te vieren.

Concert

“Nadat we geluncht hadden, vertelde het meisje me dat ze met vriendinnen naar een concert ging van Dolly Parton en dat ze ook een kaartje voor mij hadden gekocht”, doet Chachi Chatters het verhaal. “Ik probeerde eronderuit te komen en zei dat ik daar te oud voor was en halverwege een hartstilstand zou krijgen. En dat ik een blok aan het been zou zijn. Maar ze wilde van geen wijken weten. En dus ging ik mee.”





Het werd een onvergetelijke avond. De vrouwen zongen mee met alle bekende nummers van de countryzangeres en Chachi Chatters merkte zelfs dat ze de teksten beter kende dan de anderen. Na het concert voerde ze haar gezelschap weer naar hun kot en toen ze om 2 uur ’s morgens zelf ook naar huis wilde vertrekken, merkte ze dat ze een hongertje had. Daarop reed ze naar een pizzarestaurant net buiten New Haven. Voor een midnight snack. (lees hieronder verder)

A few years ago, may be 7 or 8, my best friend's daughter was graduating from Yale. I decided I'd drive to Yale and take her out for dinner.

What was supposed to be my little treat for her, ended up becoming one of the loveliest nights and fondest memories of my life. Chachi Chatters(@ ChachiChatters) link

“Om een of andere reden was het er druk”, vertelt ze. “Er stond een grote groep mensen binnen en iedereen leek elkaar te kennen. Er waren geen tafeltjes en ik besloot dan maar op een van de barkrukken te gaan zitten. Ik bestelde en even later kwam er iemand naast me zitten. Ik keek haar aan. Ik keek nog een keer. Ik keek zeker een minuut, voor ik besefte dat ik mijn adem inhield.”

Lookbroodjes

“Lieverd, alles in orde?”, vroeg de vrouw haar met een ondeugende glimlach. Intussen waren de appetizers gekomen en Chachi Chatters stak meteen een van de lookbroodjes naar binnen. “Ze vroeg me of ze er eentje mocht hebben en daarop bood ze me een stuk van haar pizzarol aan”, gaat Chachi Chatters verder. “Ik bedankte omdat er ham inzat en daarop wilde ze weten of dat betekende dat ze nu geen tweede knoflookbroodje mocht vragen.”

De twee praatten even met elkaar over koetjes en kalfjes en hoewel Chachi Chatters haar best deed om rustig te blijven, kon ze het binnenin wel uitschreeuwen. Toen de ober de vrouw kwam zeggen dat haar tafel klaarstond, maakte Chachi Chatters zich al klaar om afscheid te nemen, maar plots kreeg ze de vraag of ze mee wilde aanschuiven. Dat deed ze maar wat graag.

Kinderen

De vrouwen praatten honderduit over opgroeien, kinderen, gezondheid, echtgenoten, politiek, het weer en pedicures, terwijl ze van elkaars pizza proefden. “Ik besloot het niet te hebben over het feit dat ze beroemd was”, gaat Chachi Chatters verder. “Toen alles op was, betaalden we elk onze rekening en namen we afscheid. Maar net voor ze vertrok, vroeg ze aan iemand van haar entourage om een pen. Ze nam mijn concertticket en schreef er ‘Liefs, Dolly Parton’ op. ‘Kom veilig thuis, lieverd. En goeienacht.’, zei ze nog. ‘Zal ik doen, voor jou ook, Dolly’, antwoordde ik.” (lees hieronder verder)

'Love, Dolly Parton' she wrote. pic.twitter.com/zdSyRFKe2f Chachi Chatters(@ ChachiChatters) link

De vrouw deelde ook een foto van het concertticket met de handtekening op Twitter. “Op sommige dagen word ik wakker en denk ik dat het allemaal maar een droom was”, schrijft ze nog. “Dan loop ik naar de muur en kijk ik naar het ingekaderde concertticket. En krijg ik steeds weer kippenvel.”

Het Amerikaanse nieuwsmagazine HuffPost nam de afgelopen dagen contact op met Dolly Parton om haar te vragen of het verhaal echt waar was. En dat bleek inderdaad zo te zijn.