Vrouw filmt hoe buren haar verloofde doodschieten na ruzie over matras mvdb

21 september 2018

15u53

Bron: Washington Post 0 Een burenruzie over een gedumpte matras heeft in Texas geleid tot een moord die op camera is vastgelegd. Aaron Howard (37) kwam op 1 september in een buitenwijk van de stad Abilene om het leven door schoten die werden afgevuurd door zijn buren Johnnie Miller (67) en diens zoon Michael (31). De verloofde van Howard filmde de compleet uit de hand gelopen woordenwisseling met haar smartphone. Een plaatselijke krantensite zette de beelden gisteren online.

Vader en zoon, beiden in bloot bovenlijf en respectievelijk gewapend met een pistool en een geweer, zijn aankgelaagd voor moord. Ze zijn inmiddels op vrije voeten.

De aanleiding leek wel onbenullig: een ruzie over een gedumpte matras. Howard en diens verloofde Kara Box hadden deze enkele dagen eerder in een nabijgelegen vuilniscontainer gegooid. Dat was niet naar de zin van vader en zoon Miller. Zij haalden de matras op 1 september uit de container en dumpten hem op de eigendom van Howard. Deze bracht de matras opnieuw naar de container, waarop vader Johnnie het ding er opnieuw uithaalde en achterliet in de steeg van Howard. De dertiger liet het daar niet bij en ging verhaal halen. De ruzie werd plots ernstig toen de zestiger een pistool uit zijn short haalde. Zoon Michael kwam daarop met een geweer naar buiten.

Reden genoeg voor Kara Box om alles te filmen. Howard roept al scheldend de Millers toe dat ze meteen cel invliegen. Hij is ongewapend, maar dreigt hen zelf om het leven te brengen. "Als je dichterbij komt, schiet ik je neer", repliceert vader Miller kalmpjes. De situatie escaleert verder. "Je gaat mijn echtgenoot niet doden", zegt Box nog. Enige tijd later vuurt vader Miller twee keer met zijn pistool. Een geschrokken Box filmde dit niet, maar de schoten zijn wel te horen op de video. Op de beelden is wel te zien hoe zoon Michael vervolgens met zijn geweer schiet. Een onthutste Box loopt nog op haar stervende verloofde toe. Howard stierf ter plekke.

Vader en zoon werden opgepakt, maar zijn opnieuw vrij na het betalen van een borgsom van 25.000 dollar. De twee mogen in vrijheid hun proces afwachten. Box is niet te spreken over de rechterlijke beslissing. Om te vermijden dat ze de twee tegen het lijf loopt, is ze naar een ander adres in de stad verhuisd. Het is nog niet uitgemaakt of de videobeelden zullen aanvaard worden als bewijsstuk.