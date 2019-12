Vrouw en twee meisjes sterven door lawine in Italiaanse Alpen HAA

28 december 2019

21u05

Bron: ANP 4 Door een lawine zijn in de Italiaanse Alpen een 25-jarige vrouw en twee meisjes van zeven om het leven gekomen. Volgens de Italiaanse politie gaat het om Duitse toeristen.

De lawine raasde over een piste op de helling Teufelsegg in het skigebied Schnalstal (Val Selanes) vlak bij de grens met Oostenrijk. De vrouw en een 7-jarig meisje kwamen vrijwel meteen om het leven. Drie andere Duitse skiërs raakten gewond, onder wie het andere meisje dat werd gereanimeerd en in een traumaheli naar een ziekenhuis werd gebracht. Zij stierf daar later. Aanvankelijk was sprake van een jongen.

Volgens Duitse media zijn onder de doden een moeder en dochter uit de plaats Hauteroda in Thüringen. Het andere meisje komt uit Eschweiler (Noordrijn-Westfalen). De gewonden zijn haar vader en broer.

Volgens lokale media ging het om een bijzonder grote lawine. De politie meldt dat er op het moment van het ongeval geen waarschuwing was voor lawinegevaar. Wel was sprake van sterke wind en stijgende temperaturen. De lawine raasde van ongeveer 3.000 meter hoogte het dal in.