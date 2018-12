Vrouw en twee kinderen komen om bij brand in Parijse buitenwijk IB

28 december 2018

03u05

Bron: Belga 0 Een vrouw van twintig jaar en twee meisjes van drie en zeven jaar, zijn gisterenavond omgekomen bij een brand in een buitenwijk van Parijs. Dat bevestigt de brandweer. Er vielen ook verschillende (zwaar)gewonden.

De brand woedde in een appartementsgebouw in de cité Paul-Eluard in Bobigny, een verpauperde wijk van de Franse hoofdstad. De drie dodelijke slachtoffers werden aangetroffen in de buurt van de lift. Ze blijken gestikt door de rook.

De brandweer kon drie bewoners redden, maar die zijn er erg aan toe. Ze bevinden zich in kritieke toestand, aldus een brandweerman. Drie anderen werden met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Appartement

Het vuur brak uit rond 21.20 uur in een appartement op de eerste verdieping. Het gebouw telt achttien verdiepingen. Pas om 23 uur was de brandweer, die met zo'n honderd manschappen ter plaatse kwam, het vuur meester. Over de oorzaak van de brand bestaat nog onduidelijkheid.