Vrouw en meisje (7) sterven door lawine in Italiaanse Alpen HAA

28 december 2019

18u48

Bron: ANP 0 Een vrouw en een 7-jarig meisje zijn vandaag om het leven gekomen door een lawine in de Italiaanse Alpen. Volgens Italiaanse reddingswerkers gaat het vermoedelijk om Duitse toeristen.

De lawine raasde over een piste in het skigebied Schnalstal (Val Selanes) bij de grens met Oostenrijk. De slachtoffers zijn een vrouw en mogelijk haar dochtertje, blijkt uit meldingen op Twitter. Officieel is dat nog niet bevestigd. Twee andere skiërs raakten gewond, onder wie een jongen die gereanimeerd moest worden en in een traumaheli naar een ziekenhuis werd gebracht. Ook de gewonden zijn vermoedelijk Duitsers.



Volgens lokale media ging het om een bijzonder grote lawine.

