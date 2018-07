Vrouw en drie kinderen komen om in flatbrand in Frankrijk IB

27 juli 2018

01u30

Bron: ANP 0 In een plaats in de buurt van Parijs zijn gisteren vier mensen om het leven gekomen door een brand in een flatgebouw. De slachtoffers zijn een vrouw en drie kinderen van nog geen tien jaar oud. Zij werden dood gevonden in een appartement op de op een na hoogste etage van de flat met achttien verdiepingen.

Het vuur verspreidde zich over vijf etages van de flat in Aubervilliers, meldt Le Parisien. Tegen 21.00 uur vonden de brandweermannen de vier lichamen. Op dat moment was de brand, die vier uur daarvoor was uitgebroken, al zo goed als uit.

De brandweer had grote moeite om het vuur te bestrijden. Meerdere mensen moesten uit een benarde situatie worden bevrijd, onder wie een vrouw in een rolstoel op de 17e etage. Zes bewoners en drie brandweermannen raakten lichtgewond.