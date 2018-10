Vrouw en baby dood aangetroffen in Frankrijk sam

16 oktober 2018

12u11

Bron: belga 0 Een vrouw en haar enkele maanden oude baby zijn dood aangetroffen in een appartement in het Franse Romilly-sur-Seine (Aube). De vrouw was uit het leven gestapt, meldt de Franse justitie.

De twee werden gisteren gevonden nadat de buren alarm hadden geslagen omdat een sterke geur uit het appartement kwam. De gendarmerie van Nogent-sur-Seine is een onderzoek gestart, en een lijkschouwing moet morgen meer duidelijkheid brengen.

De identiteit van de vrouw is nog niet vrijgegeven. Wel is bekend dat 34-jarige huurster van het appartement in mei een kind had gekregen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.