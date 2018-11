Vrouw eist 2,8 miljoen na mislukte operatie waardoor ze niet meer kan werken en reizen. En dan wordt ze al fuivend betrapt op Ibiza KVDS

26 november 2018

16u13

Bron: Daily Mail 0 Een vrouw die 2,8 miljoen euro eiste na een mislukte operatie waardoor ze naar eigen zeggen niet meer kon stappen, werken en reizen, heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. Lesley Elder (50) leek volgens camerabeelden en foto’s die ze zelf op Facebook postte niet zo af te zien als ze wel beweerde en riskeert nu een celstraf voor minachting van de rechtbank.

Elder vervolgde de National Health Service (NHS) – de Britse gezondheidsdienst – voor de mislukte operatie uit 2010 die haar zoals ze zelf zei “bijna tot zelfmoord dreef”. Tijdens het proces was de moeder van twee met een kruk de rechtbank binnen geschuifeld en had ze de rechter verteld hoe de constante pijn in haar lies en been haast niet te harden was en het haar onmogelijk maakte om nog te werken, te reizen of weg te gaan. Ze was naar eigen zeggen nog maar een schaduw van zichzelf.

Pleegmoeder

De vrouw – die als pleegmoeder werkte – had de operatie moeten ondergaan omdat ze last had van incontinentie, maar de ingreep bleek onnodig geweest te zijn en slecht uitgevoerd. De rechter vond dat de argumenten van Elder steek hielden en dat ze inderdaad een foute diagnose had gekregen. Ze had bijgevolg ook geen geïnformeerde toestemming kunnen geven voor de ingreep.





Elder kreeg echter maar een fractie van het geld dat ze eiste - 150.000 euro - omdat de rechter vond dat haar claim “opgeblazen was buiten alle proporties”. Beelden van bewakingscamera’s en foto’s op Facebook toonden immers een heel ander beeld van de vrouw. Zo gebruikte ze helemaal geen stok om te stappen als niemand het zag en kon ze nog gewoon stofzuigen, haar kleinzoon dragen, met haar hond spelen en gaan shoppen met haar dochter. “Als ze echt een stok nodig had, zou ze wel een stok gebruiken”, klonk het bij de rechter. “Ze heeft hem blijkbaar alleen nodig als ze denkt dat iemand haar kan zien of met het doel om er munt uit te slaan.”

En het werd nog erger. Op Facebook deelde de vrouw foto’s van het vrijgezellenweekend van haar dochter Tania op Ibiza. En daarop was te zien hoe ze in een club tot in de vroege uurtjes aan het feesten was, met een strooien hoedje op het hoofd en een lint rond haar lichaam. Zelf beweerde ze dat het niet om een vrijgezellenweekend ging, maar een korte vakantie voor het huwelijk van Tania.

Vrijgezellenweekend

De rechter geloofde daar niets van. Volgens hem was het wel degelijk een vrijgezellenweekend, met alleen vrouwen, die dan nog eens T-shirts droegen met ‘Tania’s vrijgezellenfeest’ erop. “Het feest was duidelijk gestart op zaterdagavond”, klonk het. “En mevrouw feestte vrolijk mee tot na middernacht, in tegenstelling tot wat ze zelf beweert.”

Ook haar stelling dat ze niet meer kon werken, bleef niet overeind. Volgens de rechter toonde haar medisch dossier aan dat ze al een paar jaar weer klaar was voor een job. “Ze werkt momenteel niet omdat ze er financieel haar voordeel wil uithalen via deze rechtszaak”, aldus de rechter. “Goed dat we al deze beelden gezien hebben, want anders was de NHS een groot onrecht aangedaan.”

Argument

Dat was ook het argument dat de advocaten van een NHS-trust in Nuneaton deze week gebruiken om de vrouw uit Poole in het zuiden van Engeland veroordeeld te krijgen voor minachting van het hof. Die rechtszaak vindt plaats voor het Hooggerechtshof in Londen. Volgens hen kwam de vrouw er helemaal bovenop en was dat al het geval in 2012, ten laatste in 2015. “In plaats van dat eerlijk te melden, diende ze een schadeclaim in waarin ze haar verwondingen sterk overdreef.”

Volgens de advocaten zou ze er met een veroordeling voor minachting van het hof nog goed vanaf komen. Daar staat maximaal 2 jaar cel op.

Ontkennen

De vrouw zelf blijft ontkennen dat ze de rechtbank heeft voorgelogen. “Ze zat zwaar onder de medicatie toen ze getuigde”, aldus haar advocate Bibi Ihoumah. Volgens de advocate kreeg de rechter overigens een “bewerkte” 70 minuten te zien van alle bestaande bewakingsbeelden, die in totaal 40 uur duurden.

Omdat de advocate nog meer tijd vroeg om met haar cliënte te overleggen, werd de zaak uitgesteld naar begin volgend jaar. Pas dan zal een uitspraak volgen.