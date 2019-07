Vrouw dreigt operatie mis te lopen, conducteur laat trein tussenstop maken Chris Klomp

15 juli 2019

19u24

Bron: AD.nl 2 Waar zouden we zijn zonder de trein? Die slogan van de Nederlandse Spoorwegen werd onlangs werkelijkheid toen een vrouw uit de Nederlandse gemeente Assen per ongeluk in de verkeerde trein stapte en haar operatie dreigde mis te lopen. De conducteur loste het echter voor haar op. Hij liet zijn trein een tussenstop maken.

Hilde Wind dacht in Assen op de trein te stappen naar Hoogeveen, maar nam per ongeluk plaats in de intercity naar Zwolle, zo'n vijftig kilometer verwijderd van Hogeveen. “Het zal door de zenuwen zijn gekomen dat ik in de verkeerde trein ben gestapt”, vertelde Wind aan RTV Drenthe. Toen de conducteur langskwam om de kaartjes te controleren, werd pas duidelijk dat de oudere dame in de verkeerde trein was gestapt en dat ze, als ze de rit naar Zwolle uit zou zitten, nooit op tijd in het ziekenhuis zou arriveren.



Hoofdconducteur Sander Heling aarzelde niet en liet de trein, na overleg met de machinist en de verkeersleiding, een extra stop maken in Hoogeveen. “Ik ben heel blij met de actie van de conducteur en de overige betrokkenen bij de NS. Zonder dat ze alle details van mijn afspraak wisten, besloten ze de trein toch te laten stoppen. Dat is heel bijzonder”, zegt Wind. “Als ik eerst naar Zwolle had gemoeten, had ik mijn operatie niet gehaald. Ik ga ze een bosje bloemen sturen.”

Kleine moeite

Heling zelf vond het een kleine moeite: “Deze mevrouw had bij aankomst in Zwolle met de stoptrein terug kunnen gaan naar Hoogeveen, maar dan was ze te laat geweest. Ik kon niet anders dan met deze oplossing komen, al ben ik natuurlijk afhankelijk van derden.”

Op sociale media regende het complimenten. Zoals van Thibaut de Groen die in de betreffende trein zat en onder de indruk was van de verleende service. Hij schreef meteen een stukje op netwerksite LinkedIn.