Vrouw doodt partner die haar jarenlang misbruikt, haar kinderen helpen zijn lijk begraven SVM

19 december 2019

21u56

Bron: France 3 4 De jeugdrechtbank van Mâcon (oosten van Frankrijk) heeft twee jongemannen veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van zes maanden omdat ze hun moeder geholpen hebben met het begraven van het lijk van haar echtgenoot. Een derde kompaan kreeg dezelfde straf. De dame had de man gedood na jarenlang misbruikt geweest te zijn. Ze moet in mei volgend jaar voor het assisenhof verschijnen voor de moord. Het is nog maar de vraag of ze daadwerkelijk veroordeeld zal worden ondanks haar bekentenis.

De feiten dateren van maart 2016. De dan 36-jarige Valerie B. geeft bij de autoriteiten de verdwijning van haar echtgenoot Daniel P. aan, een 60-jarige vrachtwagenchauffeur. Volgens de moeder van vier kinderen heeft hij op een dag het huis verlaten en is hij met de noorderzon verdwenen. Maanden gaan voorbij zonder teken van leven van Daniel P. Tot anderhalf jaar later een getuige -het is nog steeds niet duidelijk wie- begint te praten. Gevolg: Valerie B. wordt in oktober 2017 aangehouden.

De vrouw gaat zo goed als onmiddellijk over tot bekentenissen: ze heeft haar man met een nekschot afgemaakt. Volgens haar advocaten gebeurde dat na jarenlang partnergeweld en -misbruik. De vrouw duidt de plek aan waar ze met de hulp van "naasten” het slachtoffer begraven heeft. Het gaat om een bos op een privéterrein in La Clayette, in het departement Saône-et-Loire.

Moeder aanwezig

Valerie B. werd in beschuldiging gesteld van moord. Twee van haar kinderen -jongens van 15 en 17 jaar op het moment van de feiten- hadden haar geholpen om zich van het lijk te ontdoen. Ze werden aangeklaagd omdat ze het lichaam verborgen hadden en de misdaad niet aangegeven hadden. Een vriend van de dochter van het echtpaar keek tegen dezelfde beschuldigingen aan.

Vandaag werden de jongeren veroordeeld tot voorwaardelijke straffen. Valerie B. -momenteel vrij onder voorwaarden- was aanwezig op het proces dat achter gesloten deuren verliep. Ze trad op als wettelijke vertegenwoordiger van haar kinderen.

De kinderen werden bijgestaan door advocaten Nathalie Tomasini et Janine Bonaggiunta. Zij zijn in Frankrijk bekend geworden dankzij de zaak Jacqueline Sauvage. Die vrouw kreeg in 2016 gratie van toenmalig president François Hollande voor de moord op haar echtgenoot. In eerste instantie was ze veroordeeld tot tien jaar cel. De vrouw had in 2012 haar man doodgeschoten nadat hij haar 47 jaar lang misbruikt had.

Elf jaar

De feiten dateren dan wel van 2016, de calvarietocht van Valerie B. begon al veel vroeger. Daniel B. werd namelijk de partner van haar moeder toen zij amper elf jaar oud was. Al snel begon hij zich aan haar te vergrijpen. Voor die feiten vloog de man enkele jaren achter slot en grendel.

De consternatie in de omgeving van de vrouw is dan ook groot wanneer Valerie B. en Daniel P. na zijn vrijlating in het huwelijksbootje stapten. In de jaren die erop volgden, kregen ze vier kinderen. Volgens een bron dicht bij het dossier wilde ze ontsnappen aan het geweld van haar moeder en vond ze bescherming bij haar stiefvader.

“Gedwongen prostitutie”

"Maar na enkele jaren gaat het van kwaad naar erger", zeggen haar advocaten. "Ze wordt slachtoffer van psychologisch en fysiek geweld. Dat ging van vuistslagen over slagen met een hamer tot gedwongen prostitutie op de achterbank van een auto.” De grootste vrees van Valerie B. was naar eigen zeggen dat haar 14-jarige dochter dezelfde behandeling zou moeten ondergaan.

Franse media trekken uiteraard de parallel met de zaak Sauvage, maar openbaar aanklager Damien Savarzeix hoedt zich voor dergelijke vergelijkingen. "We hebben hier te maken met een moord die verborgen gehouden werd. Er is geen sprake van wettige zelfverdediging in dit dossier.” Op het uiteindelijke verdict is het nog een half jaar wachten.