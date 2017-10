Vrouw doodsbang van camera van Action FB - MVDB

10u28

Bron: AD.nl - RTL Nieuws 3 Facebook Rilana Hamer uit het Nederlandse Brummen is zich naar eigen zeggen haast dood geschrokken toen ze de webcam die ze had gekocht bij winkelketen Action uit zich zelf zag bewegen. De twee maanden geleden aangekochte camera draaide zich in haar richting en een Franse stem sprak haar toe. "Bonjour madame."

De vrouw doet haar relaas op Facebook. Ze smeekt winkelketen Action om de camera uit het assortiment te halen. Hamer krijgt veel bijval, maar in de reacties wordt ook gezegd dat zoiets niet kan gebeuren als de gebruiker het standaardwachtwoord aanpast.

De vrouw had het gadget, dat werkt via WiFi, gekocht om haar hondje in de gaten te kunnen houden. "Het meest ideale was daarbij dat je ook kunt praten via de webcam."

Samen met een vriendin sloot ze het apparaat later nogmaals aan. In het filmpje dat ze daarvan op Facebook deelt, is te horen hoe ze in het Frans en Engels wordt toegesproken. Als haar een onzedelijk voorstel wordt gedaan, vindt ze het genoeg geweest: "We haalden de stekker er uit en deden de camera weer in de doos.. Huilend, van slag."





Hamer vraagt andere facebookgebruikers om het bericht te delen. Daar is inmiddels meer dan tweeduizend keer gehoor aan gegeven.

Geschrokken

Winkelketen Action is geschrokken van het bericht, en heeft de camera van Rilana opgehaald. Volgens woordvoerster Yvette Moll van Action wordt de camera nu door de leverancier onderzocht. Moll erkent dat de zaak erg vervelend is voor Rilana. De vraag is of het aan de camera ligt of aan een verkeerd gebruik van wachtwoorden en WiFi-verbiding.

De camera is sinds mei in het aanbod. De keten ontving niet eerder een dergelijke klacht.



Dat voorzichtigheid geboden is, werd in augustus nog duidelijk. De Russische website insecam.org bleek toen nog steeds beelden van ettelijke, onbeveiligde Belgische bewakingscamera's te streamen.