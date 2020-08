Vrouw doodgeschoten door ex tijdens onlineklas van dochter in Florida Michelle Desmet

13 augustus 2020

10u38

Bron: ABC News 0 In Indiantown, Florida, in de Verenigde Staten is een 27-jarige man de woning van zijn ex-vriendin binnengedrongen. De man richtte vervolgens een wapen op haar en schoot de vrouw dood met twee kogels in de borst. De 10-jarige dochter volgde op dat moment een onlineklas. Haar leerkracht en klasgenoten konden alles horen.

De 27-jarige Donald Williams werd in beschuldiging gesteld voor moord op zijn 32-jarige ex-vrouw Maribel Rosado Morales. Onderzoekers meldden dat de vrouw twee kogels in de borst kreeg. Twee familieleden en haar vier kinderen waren op dat moment aanwezig, waaronder haar 10-jarige dochter die online les aan het volgen was.

Door de coronacrisis volgen leerlingen zoveel mogelijk lessen van thuis uit. De introductiedag was net begonnen toen een leraar van de Warfield Elementary School dinsdagochtend een soort storing hoorde in de videochat met een van zijn leerlingen, dat vertelde William Snyder van de lokale politie tijdens een persconferentie.



Kogel in computer

De leraar dempte vervolgens het geluid van het meisje, maar zag dat ze haar oren bedekte voordat het scherm zwart werd. Onderzoekers vertelden later dat de computer geraakt was door een kogel.

“Er was een woordenwisseling tussen de man en zijn ex-vrouw. Hij stormde de woning binnen en confronteerde haar met iets dat met een video te maken had”, zei Snyder. “Hij zegt dat ze eigenlijk naar hem begon te glimlachen, en hij werd woedend en schoot haar neer”.

Zoon probeerde man neer te steken met keukenmes

Uit een arrestatierapport blijkt dat een van de zonen van het slachtoffer probeerde Williams neer te steken met een keukenmes na de schietpartij, maar hij viel tijdens die poging. De jongen vertelde de rechercheurs dat Williams zijn pistool op hem richtte waarna hij het mes liet vallen en zijn handen opstak.

Williams vluchtte nadien met de fiets naar een nabijgelegen wasserette. Hij stapte vervolgens op de bus maar door zijn ongewone gedrag merkte de opmerkzame buschauffeur dat er iets niet pluis was. Hij belde 911 en Williams werd kort daarna gearresteerd.

Recidivist

Naast de aanklacht wegens moord, wordt Williams ook geconfronteerd met twee andere aanklachten van zware mishandeling, namelijk van inbraak en van het bezit van een vuurwapen. Uit de gevangenisgegevens van Florida blijkt dat Williams nog enkele andere zaken op zijn kerfstok heeft, hij heeft al eens twee jaar in de gevangenis gezeten voor inbraak.

