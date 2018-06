Vrouw doodgedrukt door oprollende garagedeur IB

29 juni 2018

00u18

Bron: New Zealand Herald, Cambridge News 3 In Engeland is een moeder doodgedrukt door een automatische garagedeur. De vrouw hield zich voor de grap vast aan de omhoogtrekkende deur van een appartementsgebouw, maar werd toen het mechanisme ingetrokken.

Haar armen kwamen vast te zitten tussen de oprollende deurpanelen en vervolgens door de zich oprollende metalen deurpanelen doodgedrukt.

Het veiligheidsmechanisme sprong niet in werking, waardoor mensen die het bizarre ongeval zagen gebeuren, de vrouw niet konden helpen. Voor hun ogen stierf ze vrijwel onmiddellijk.

De vrouw, een veertigjarige sociaal werker uit Cambridge, kwam met een vriendin het appartementsgebouw uit lopen via de parkeerplaats onderaan. Ze verlieten het gebouw via de auto-ingang en vlak nadat ze op de knop drukten om de garagedeur open te laten gaan, ging Heidi Chalkley voor de grap even aan de opengaande deur hangen. Dat werd haar dus zeer snel fataal.

Veiligheidsmechanisme verkeerd geïnstalleerd

Het voorval vond al enkele jaren geleden plaats, in augustus 2016, maar de zaak werd gisteren pas behandeld in de rechtbank. Uit onderzoek is gebleken dat het veiligheidsmechanisme niet werkte doordat het verkeerd geïnstalleerd waren bij de oplevering van de garagedeur. Een onafhankelijke inspecteur concludeerde dat het “onwaarschijnlijk was dat mevrouw Chalkley dodelijk verongelukt zou zijn als het veiligheidsmechanisme gewoon gewerkt had.”

Er loopt nog een onderzoek naar de vraag of Luminus, het bedrijf dat eigenaar is van het appartementsblok waar het ongeluk plaatsvond, voor de rechter moet komen voor het ongeval. De zaak wordt in oktober herbekeken.

Woman who died after garage door accident in #Cambridge named as mother Heidi Chalkley: https://t.co/Jvzmjz0uyb pic.twitter.com/hvwWWrWSco Cambridgeshire Live(@ Cambslive) link