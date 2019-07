Vrouw die zoontje (12) als baby al probeerde te verdrinken, nu opgepakt voor moord Redactie

02 juli 2019

06u53

Bron: AD.nl 0 Een vrouw die 11 jaar geleden in Montana al eens voor de rechter verscheen omdat ze haar 10 maanden oude zoontje had geprobeerd te vermoorden, wordt nu ervan verdacht de inmiddels 12 jaar geworden jongen in Californië te hebben vermoord. Zijn 7-jarige broer is ernstig gewond geraakt.

De politie trof de kinderen bewusteloos aan in een irrigatiekanaal in de buurt van een maïsveld. Hoe de oudste jongen, Jackson Telnas, precies om het leven is gekomen is nog niet bekend gemaakt. Ook is niet bekend hoe de jongste van de twee er exact aan toe is.



De moeder, de 45-jarige Sherri Renee Telnas, is in haar huis in de buurt van Porterville opgepakt wegens verdenking van moord en doodslag. Het gezin woonde daar pas een jaar. Volgens de politie was het gezin vóór de tragische gebeurtenissen afgelopen zaterdag, niet gekend bij de autoriteiten.

Slechte gedachten en stemmen

Uit de dagvaarding blijkt nochtans dat het niet de eerste keer was dat Telnas een poging deed haar zoon Jackson om het leven te brengen. In 2008 moest ze zich al voor de rechter verantwoorden omdat ze hem als 10 maanden oude baby had geprobeerd te verdrinken in een rivier in Montana. Ze liep destijds drijfnat met de jongen een ziekenhuis binnen, waar ze verklaarde dat “slechte gedachten en stemmen" haar daartoe opdracht hadden gegeven, aldus Montana-sheriff Mike Boone.

Voogdij

Hoewel de vrouw vervolgens tien jaar lang onder toezicht werd geplaatst van de Amerikaanse gezondheidsdienst kreeg ze na de scheiding van haar man toch de voogdij over de kinderen. In 2016 werd het toezicht, om onduidelijke redenen, vervroegd opgeheven. John Ebelt, een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services van Montana, zei tegen persbureau AP dat hij daarover geen verdere informatie kon geven.

Volgens een bekende van de familie is Telnas een klein jaar opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Na de hereniging met haar ex-man werd hun tweede zoon in 2012 geboren. Het paar woonde een tijdje in Californië, waarna ze besloten terug uit elkaar te gaan. Inmiddels was Telnas alweer ongeveer een jaar alleen met de jongens.

Zaterdag sloeg een buurman van het gezin alarm en vonden agenten de jongens in het gezelschap van hun oma die ze probeerde te reanimeren, zo meldde KFSN-TV. Jackson stierf in een ziekenhuis. De toestand van zijn broertje is kritiek. De moeder moet vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen.