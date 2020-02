Vrouw die zonder hulp moest bevallen in gevangenis waarna baby stierf, krijgt 1 miljoen dollar schadevergoeding KVE

04 februari 2020

11u59

Bron: ABC News, The New York Times 0 De Amerikaanse Sinetra Johnson beviel zonder enige medische bijstand op het toilet van een gevangenis in de staat South Carolina. Haar kindje stierf door grove nalatigheid van het gevangeniswezen. Een rechtbank heeft geoordeeld dat de vrouw recht heeft op een schadevergoeding van bijna 1 miljoen dollar.

Twee dagen voor de vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het schenden van haar voorwaarden in 2012, kwam ze erachter dat ze zwanger was van een tweeling.

Johnson belandde in de cel van een penitentiaire inrichting waar gevangenen zitten opgesloten die medisch moeten worden opgevolgd. Maar het medisch personeel gaf niet thuis en heeft haar nooit grondig onderzocht. Toen Johnson 26 weken zwanger was, kwam de bevalling plots op gang. Enkele uren later werd haar tweelingdochter geboren in het gevangenistoilet. Het meisje overleefde het niet.

Maar nog steeds kreeg de vrouw geen hulp van de bewakers. Medegevangenen namen daarop het initiatief om Johnson in een rolstoel naar een medische hulppost te brengen. Daar beviel ze van een gezonde tweelingzoon.

Een autopsie wees later uit dat het tweelingmeisje mogelijk nog had geleefd indien ze onmiddellijk medische bijstand had gekregen.

Een rechtbank heeft nu geoordeeld dat de vrouw recht heeft op een compensatie van 950.000 dollar (omgerekend 860.000 euro).