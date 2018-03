Vrouw die zich over schutter Florida ontfermde, waarschuwde meermaals tevergeefs de politie Redactie

21 maart 2018

02u14

Bron: AD 0 Een buurvrouw van Nikolas Cruz, de ex-student die is aangeklaagd voor de bloedige schietpartij op een school in Florida vorige maand, zegt dat ze diverse keren bij de politie heeft gewaarschuwd voor de jongen en zijn omvangrijke wapenarsenaal.

Rocxanne Deschamps had Cruz en zijn jongere broer onderdak geboden na het overlijden van hun moeder eind vorig jaar. Volgens de vrouw, die voor het eerst uitgebreid haar verhaal deed tijdens een persconferentie in Manhattan, heeft haar gezin zeker drie keer het noodnummer gebeld vanwege zorgen over het wapenbezit van Cruz.

De jongen zou zelfs zijn eigen moeder ooit met een vuurwapen hebben gedreigd. "Ik deed er alles aan om de politie te waarschuwen wat er zou kunnen gebeuren." Maar van de politie kreeg ze te horen dat er niets tegen de jongen kon worden ondernomen, stelt ze.

"Jij eruit, of de wapens"

Een week voor de schietpartij gaf ze de jongen een ultimatum: de wapens eruit of hij eruit. Hij koos voor zijn wapens. "Ik zei hem dat ik geen geweld of wapens in mijn huis wilde en dat hij dan naar een ander logeeradres moest uitzien", aldus Deschamps. "Ik wilde mijn gezin niet in gevaar brengen. Ik wilde niet in angst in mijn eigen huis leven."

Cruz is aangeklaagd voor zeventien gevallen van moord en zeventien pogingen tot moord. Door de aanslag op 14 februari op Marjory Stoneman Douglas High School kwamen veertien leerlingen en drie stafleden om het leven.