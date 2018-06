Vrouw die zich in concentratiekamp om Anne Frank bekommerde overleden Redactie

10 juni 2018

00u36

Bron: AD 3 De in Polen geboren Gena Turgel, die meerdere concentratiekampen overleefde, is op 95-jarige leeftijd overleden. Turgel zat onder meer in het toenmalige concentratiekamp Bergen-Belsen, waar ze Anne Frank verzorgde.

De Holocaust Educational Trust, die jongeren onderwijst over de Holocaust, maakte het overlijden bekend, maar zei niet waar de in Kraków geboren Turgel is overleden. De organisatie schrijft dat Turgel op honderdduizenden scholen in Groot-Brittannië vertelde over wat ze in de oorlog had meegemaakt.

Karen Pollock, hoofd van het Holocaust Educational Trust, noemt Gena Turgel een prachtige, elegante en evenwichtige vrouw. "Ze had een moeilijk verhaal te vertellen. Maar haar kracht, vastberadenheid en veerkracht waren onwrikbaar, en haar krachtige en wijze woorden waren een inspiratie voor velen", zegt ze.

Transport

Gena Turgel was 16 jaar en de jongste telg uit een gezin van 9 kinderen, toen de Duitsers op 1 september 1939 Polen binnenvielen, zo meldt de BBC. Tijdens de oorlog zat ze onder meer in Auschwitz-Birkenau gevangen, waar ze de winter van 1944 doorbracht. Daarna liep ze samen met haar moeder vier weken lang in een zogenoemde dodenmars naar het concentratiekamp Buchenwald en vervolgens kwam ze via een veetransport in Bergen-Belsen terecht.

In dat laatste kamp verzorgde ze onder anderen Anne Frank. "Ik waste haar gezicht en gaf haar water te drinken", zei Turgel eerder tegen de BBC. "Ik zie haar gezicht nog steeds voor me, de manier waarop ze naar me keek."

Op 15 april 1945 werd het kamp bevrijd door het Britse leger. Trugel trouwde zes maanden later met de Britse militair Norman Turgel die bij de bevrijding van Bergen-Belsen was betrokken. Haar trouwjurk, die gemaakt was van de stof van een militaire parachute, ligt tentoongesteld in het Londense oorlogsmuseum.

Het stel vestigde zich daarna in Groot-Brittannië. Norman Turgel overleed jaren geleden.